Arnaud Soly, fraîchement mis en nomination dans quatre catégories au prochain Gala Les Olivier, a répondu à sa manière à l’affront (!) du rappeur Koriass, qui a démontré dans une publication Instagram qu’il était humainement possible de lécher son coude.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

La semaine dernière, l’humoriste a publié une capsule comique et pas du tout méchante où on le voit chanter en mimant une danse loufoque qu’il a baptisée la « New New Dance ». Dans l’un des mouvements de la danse, Soly invite les gens à se lécher le coude avant d’ajouter aussitôt que c’est « impossible ».

Dimanche, Koriass a répliqué à Soly avec sa propre publication Instagram, agrémentée d’un doigt d’honneur bien senti. C’était suffisant pour mettre le feu aux poudres. En une journée à peine, Arnaud Soly a composé sa propre chanson rap en réponse à Koriass, publication vue par plus de 25 000 internautes dans la première heure.

La table est mise pour la prochaine réplique de Koriass, ce qui ne saurait tarder.