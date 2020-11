Bricolé en vitesse pendant le confinement du printemps dernier, le festival d’humour FAUV annonce son retour le printemps prochain à Montréal.

Simon Chabot

La Presse

« Franchement, le festival a eu un succès auquel on ne s’attendait pas ! fait savoir par communiqué Jean-Sébastien Boudreault, président du Groupe Art era, qui l’organise. Avec la deuxième vague et la refermeture des salles de spectacles, on ne sait pas trop à quoi s’attendre pour 2021. On a donc décidé de redonner cette plateforme aux artistes. »

Ce festival s’est tenu dans une formule ciné-parc l’été dernier, et a accueilli près de 20 000 personnes au cours de 16 spectacles avec une quarantaine d’humoristes dans quatre villes du Québec. Pour l’instant, les organisateurs prévoient de reprendre la même formule pour le premier week-end d’activités, annoncé pour les 7 et 8 mai prochains. L’évolution de la situation sanitaire pourrait toutefois se traduire par des changements, au besoin.

Mehdi Bousaidan, qui a lancé le festival en 2020, sera aussi le premier à monter sur scène en 2021, le 7 mai. « J’ai adoré mon expérience l’année dernière, dit l’humoriste dans le communiqué émis jeudi par le festival. C’est une expérience différente c’est sûr — autant pour les artistes que pour les participants —, mais on sentait quand même le contact avec les gens et la frénésie des festivals ! » Les Denis Drolet prendront les rênes de la soirée du lendemain. Les billets seront en vente vendredi pour ces deux spectacles. Le reste de la programmation de FAUV sera annoncé au cours des prochaines semaines.

> Consultez le site de FAUV