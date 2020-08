Katherine Levac et Rosalie Vaillancourt partiront en tournée ensemble.

LA PRESSE

Les deux humoristes ont baptisé leur spectacle Moé et L’autre.

Katherine Levac a expliqué dans une publication Instagram qu’elle et son amie avaient envie de rendre hommage à leurs idoles, Dominique Michel et Denise Filiatrault, vedettes de la série Moi et l’autre, diffusée dans les années 60 et 70.

La courte tournée débutera le 11 août et se terminera le 29 août.

