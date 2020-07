Pendant que plusieurs de leurs collègues sont en tournée dans les cinéparcs cet été, Laurent Paquin et Mario Jean donneront à compter de la semaine prochaine des spectacles sur scène, devant public.

Josée Lapointe

La Presse

Les deux humoristes se produiront au Théâtre des pays d’en haut (ancien Chapiteau Saint-Sauveur) à Saint-Sauveur, mais en formule cabaret, avec des tables distanciées les unes des autres, ce qui permet d’accueillir jusqu’à 200 personnes par soir tout en respectant les règles sanitaires.

Laurent Paquin se produira du 16 juillet au 1er août, alors que Mario Jean prendra le relais du 5 août au 5 septembre.

Tous deux donneront des spectacles complets de 90 minutes : Laurent Paquin avec du matériel classique et des inédits en plus d’accueillir deux invités surprises par soir, et Mario Jean avec son plus récent spectacle, Aller de l’avant.