Chantal Guy Chronique

De l’autre côté de l’arc-en-ciel

Le quatrième show des Denis Drolet, certainement leur plus abouti, s’ouvrait sur un arc-en-ciel à l’envers, comme une prémonition bizarre. Dans l’introduction, ils détaillaient toutes ces petites choses qui n’allaient pas très bien dans le monde et nous invitaient à prendre une pause pour se replonger en enfance, « en attendant le beau temps » (le titre du spectacle). Ils disaient même : « Un moment donné, il va ben finir par arriver quelque chose de bon », et puis… la pandémie est arrivée, précisément à la fin de leur tournée, et les arcs-en-ciel se sont multipliés.