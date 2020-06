À la suite de la première édition du festival HAHAHA le week-end dernier, le Groupe Juste pour rire entend produire de nouveau un événement numérique semblable. Plus de 24 000 personnes ont assisté à HAHAHA, qui a présenté durant quatre jours 18 spectacles mettant en vedette une soixantaine d’humoristes.

Marissa Groguhé

La Presse

« Cette première expérience nous servait de prototype et nous avons été à l’écoute de tous les commentaires émis par le public, a indiqué Charles Décarie, président-directeur général du Groupe Juste pour rire (GJPR), dans un communiqué. Nous avons maintenant tout en main pour optimiser une prochaine édition. »

Un questionnaire envoyé aux festivaliers a également permis au géant de l’humour de constater l’engouement pour sa nouvelle formule.

Alors que le milieu de l’humour est durement touché par la crise actuelle, cette première expérience de festival d’humour francophone en ligne a permis à plus de 60 artistes de recevoir un salaire. C’est d’ailleurs sous toutes les contraintes imposées par la pandémie que l’événement a dû être mis sur pied, un accomplissement dont le GJPR se félicite.

À travers le déploiement de sa campagne de marketing, le FSTVL HAHAHA a généré plus de 210 000 visites sur son site web et plus de 2 millions de visionnements de son contenu graphique et publicitaire, indique-t-on également dans le communiqué du GJPR.