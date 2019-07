Jim Jefferies, gars de scène, gars de gala

Nommé humoriste de l'année par le festival Just for Laughs, Jim Jefferies débarque à Montréal pour cueillir son trophée et pour présenter un gala. En fait deux. Deux observations, d'ailleurs. La première : il semble devenu « plus sage ». La deuxième : on est encore loin de l'enfant de choeur.

Vous souhaitez réellement apprendre à connaître quelqu'un ? Jim Jefferies a un conseil pour vous : invitez cette personne à un spectacle d'humour. Vous découvrirez plein de choses sur ses opinions politiques, sur les sujets qui heurtent sa sensibilité, sur son rapport à la sexualité et sur les grands débats de société. « L'humour est la forme artistique qui génère la réaction la plus viscérale, la plus sincère, affirme le comique australien. C'est simple : soit une blague nous fait rigoler, soit elle ne le fait pas. »

L'alcool, la cocaïne, les histoires d'un soir... Jim Jefferies en a longtemps fait ses sujets de prédilection, ne faisant pas, du coup, dans la dentelle. Mais aujourd'hui, ses préoccupations ont changé. Peut-être parce que la naissance de son garçon l'a changé, lui ? La première chose qu'il nous lance, en début de discussion, d'ailleurs, c'est qu'il trouve vraiment mignon que son fils se décrive comme « Américain, Australien et "Camadien" ». (Pour qui connaît les blagues super sombres de Jim Jefferies sur la paternité, cet attendrissement spontané peut... surprendre.)

Mais à 42 ans, JJ affirme s'être posé. Celui qui offrait autrefois un numéro sur les différences de taille entre « faire la fête » et « se défoncer » confie mener une existence sobre. Modérée. « Depuis un moment maintenant. »

Cela fait un moment également que la renommée de celui qui est né à Sydney a traversé les frontières de l'Australie. Dix ans, plus précisément. C'était avec I Swear to God, un one man show filmé pour HBO. Depuis, il s'est pointé à plusieurs reprises sur Netflix et a pris les commandes d'une émission de fin de soirée sur les ondes de Comedy Central.

Ce soir à Montréal marque pourtant pour lui une première. Celle où il deviendra animateur de gala. De deux galas, en fait. « C'est une tâche qui demande un réel talent, note-t-il. Il faut que la foule ait du plaisir. Il faut enchaîner les blagues. Il faut mettre les invités à l'aise. »

Il avoue dans la foulée : « Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça. Je vais le découvrir ce soir. »

Il sait cependant une chose : il ne parlera pas de politique. Encore un aspect qui risque d'étonner ses fidèles, habitués à l'entendre discourir sur le sujet avec passion. Particulièrement lorsqu'il est question de son pays d'adoption, les États-Unis. « Je vais laisser ça de côté pendant le gala. Après tout, c'est la soirée des autres humoristes invités. Pas la mienne. » Mais sera-t-il réellement capable de rester dans l'ombre ? Allez, Jim. Soyez honnête. « Hmmmm... eh bien... je veux quand même briller ! »

Mais avant

Revenons à la question du talent, et un peu dans le passé. Dans son one man show de 2016 Freedumb, il clamait en avoir un particulier : celui de dire des choses totalement trash et d'avoir tout de même l'air sympathique. (Un peu à la manière si maîtrisée de Mike Ward.) A-t-il eu à développer cette aptitude par nécessité ? Ou était-ce inné chez lui ? La deuxième de ces options, répond-il.