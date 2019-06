 Grand Montréal comique: place à l'Équipe nationale de stand-up 

Qu'est-ce que la Coupe du monde de stand-up ?

C'est un nouveau rendez-vous humoristique qui devrait voir le jour dès 2020. Il s'agira d'une compétition amicale entre des délégations internationales d'humoristes de la francophonie, sous forme de spectacles de stand-up « à l'américaine ». « Pour l'instant, on a formé notre équipe nationale canadienne-française, explique l'humoriste Sylvain Larocque, membre de la délégation. Cette année, on sera la seule équipe à participer, donc on va gagner, c'est sûr ! » Mais les organisateurs du Grand Montréal comique espèrent voir d'autres équipes se joindre à l'événement. « Il faudra ensuite décider des règlements précis une fois que d'autres équipes auront embarqué », explique Sylvain Larocque. Une chose est sûre : le public sera le jury principal de la compétition.

Pourquoi une telle compétition ?

« L'idée nous est venue en conseil d'administration [du Grand Montréal comique] », dit Sylvain Larocque, qui est un des administrateurs. Pour les organisateurs du festival, il était important de montrer les couleurs du Québec par l'entremise de l'« une de ses plus grandes passions », l'humour. « En France, les comédiens et les chanteurs sont les vedettes, signale Sylvain Larocque. Au Québec, on aime les humoristes et les joueurs de hockey. On voulait une équipe qui ne soit pas de hockey et qui montre les intérêts des Québécois. » Pourquoi sous forme de stand-up ? « C'est ce qui est le plus prisé par les humoristes ici, ce qui nous représente le mieux. »

Qui en fera partie ?

Plusieurs artistes se sont proposés et les organisateurs en ont choisi 10 pour former un groupe d'« humoristes-athlètes » varié. Patrick Groulx, Martin Petit, Maude Landry, Didier Lambert, Christine Morency, Eddy King, Sylvain Larocque, Silvi Tourigny, Charles Deschamps et Stéphane Fallu formeront la délégation québécoise. « On a des vétérans et des membres de la relève très hot, note Sylvain Larocque. On a combiné des humours qui touchent plusieurs aspects, qui se complètent bien. » Ils se produiront à Châteauguay, Saint-Eustache, Longueuil et Terrebonne. Le premier spectacle aura lieu à l'Olympia de Montréal le 24 juin, dans le cadre de la fête nationale.

Le Grand Montréal comique se déroulera du 22 juin au 7 juillet, à Montréal et en périphérie.