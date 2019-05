Margaret Trudeau à Just For Laughs

Margaret Trudeau présentera cet été un spectacle intitulé Certain Woman of an Age dans le cadre du festival Just For Laughs.

La mère du premier ministre Justin Trudeau et ex-femme du défunt chef d'État Pierre-Elliott Trudeau partagera avec le public du Gesù pour trois soirs seulement ses anecdotes de vie les plus divertissantes dans le cadre de cette production autobiographique mise en scène par Kimberly Senior et coécrite par Alix Sobler.

De son enfance à sa vie de première dame, en passant par son trouble bipolaire, Margaret Trudeau se livrera entièrement dans le but avoué de déstigmatiser les problèmes de santé mentale.

En mai dernier, Mme Trudeau avait déjà présenté son spectacle/conférence au Second City's UP Comedy Club de Chicago.

Certain Woman of an Age, du 25 au 27 juillet au Gesù dans le cadre de Just For Laughs.