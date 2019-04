La soirée à Juste pour rire

Les gars de La soirée est (encore) jeune se donneront rendez-vous sur la scène extérieure du Festival Juste pour rire le 19 juillet prochain le temps d'une édition spéciale de la populaire émission animée par Jean-Philippe Wauthier, Olivier Niquet et Jean-Sébastien Girard. Ce dernier pilotera également Blagues et confidences, une série de quatre soirées dans le cadre de Zoofest ainsi que sa propre émission de radio JS Tendresse à ICI Musique cet été.

« L'idée n'est pas de refaire un spectacle comme Prédictions 2017, mais plus une édition "plus" de La soirée, dans le style de ce qu'on faisait l'an passé au Corona dans la cadre de l'émission régulière, avec du stand up, des perfos et un band », précise Jean-Sébastien Girard.

Alors que les adeptes de l'émission diffusée à ICI Première devraient facilement retrouver leurs repères, les festivaliers non initiés à l'humour caustique des trois animateurs devraient également y trouver leur compte. « On va profiter de cet espace pour avoir des projections, beaucoup d'invités et un groupe de musique sur scène. Je vais sûrement pousser la chansonnette avec grand plaisir sur la place des Festivals et réaliser un rêve ! », s'amuse Jean-Sébastien Girard.

En juin 2015, les gars de La soirée avaient été hués après un numéro controversé sur Québec présenté dans un gala du festival ComediHa ! Il s'agissait de la première prestation scénique du groupe. Craignent-ils de revivre une expérience similaire cet été, à Juste pour rire ?

« Heureusement, entre Québec et ce spectacle-là, il y a eu Prédictions, qui nous a rassurés sur notre capacité à faire de la scène, précise Jean-Sébastien Girard. ComediHa ! va d'ailleurs faire une soirée cette année où ils vont remettre des prix, dont celui du pire numéro, et ils nous ont demandé de venir chercher notre trophée. Ils ont même demandé à des humoristes de refaire notre numéro pour voir si c'était nous le problème ! », ajoute l'animateur en riant.

Être ou ne pas être humoriste ?

En plus de participer au festival Juste pour rire avec ses complices, Jean-Sébastien Girard aura également son propre évènement au festival Zoofest. Intitulée Blagues et confidences, cette série de quatre soirées lui permettra de célébrer Julien Lacroix, Louis-José Houde, Mariana Mazza ainsi que Jean-Philippe Wauthier et Olivier Niquet.