Le Gala Dynastie, qui met en lumière l’excellence culturelle et médiatique des Québécois issus des communautés noires, a dévoilé vendredi les finalistes de sa huitième édition au terme de l’étude d’un nombre record de candidatures.

Ce sont cette année 673 candidatures qui ont été soumises, une augmentation de 50 % comparativement à l’an dernier. Plus d’une centaine de candidatures ont été retenues et réparties dans 25 catégories – 12 en culture et 13 pour les médias. « Plus que jamais, les personnes issues des communautés ethnoculturelles se démarquent dans l’industrie et contribuent au rayonnement et à la richesse du paysage culturel et créatif québécois », a déclaré dans un communiqué Louise Lantagne, présidente-directrice générale de la SODEC.

Dans la catégorie Journaliste multiplateforme de l’année, Marissa Groguhé, de La Presse, a été une fois de plus retenue, elle qui a gagné le prix pour le journalisme écrit en 2022. Meeker Guerrier est pour sa part nommé deux fois cette année – comme chroniqueur radio et comme chroniqueur télé.

Les plumes d’Émilie Nicolas, de Martine St-Victor et de Vanessa Destiné ont en outre été retenues, tout comme l’animation de Nicolas Ouellet, Isabelle Racicot, Philippe et Myriam Fehmiu, Alexis de Lancer, Sophie Fouron et Rebecca Makonnen, pour n’en nommer que quelques-uns. Soulignons aussi la présence de la tiktokeuse Pinkydoll, sélectionnée dans la catégorie Personnalité Web de l’année.

Du côté de la culture, on trouve des noms comme ceux des artistes musicaux Pierre Kwenders, Kizaba et Planet Giza, de la danseuse Mel Charlot, de la réalisatrice Miryam Charles ou encore de la comédienne Fabiola Nyrva Aladin (Sans rendez-vous, Viking).

La remise des prix aura à la Place des Arts dans le cadre du Gala Dynastie et sera présentée en deux volets : la soirée Médias, le 21 avril, animé par Naadei, et la soirée Culture, le 27 avril, animée par Garihanna Jean-Louis. Soulignons que la soirée Culture sera diffusée par Natyf TV, disponible en ligne et offerte aux abonnés de Bell.

Le public a jusqu’au 31 mars pour voter pour son finaliste préféré.

Consultez la liste complète des finalistes et votez