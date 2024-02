Des oh et des bah

Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des derniers jours.

Hommage

Denis Villeneuve prend un bain de foule

La tournée promotionnelle entourant la parution du film Dune : deuxième partie, de Denis Villeneuve, est officiellement lancée. Mardi, l’équipe s’est arrêtée à Mexico, où 12 000 personnes s’étaient déplacées pour saluer ses membres, a indiqué la productrice et ex-journaliste Tanya Lapointe sur Facebook. De Zendaya à Timothée Chalamet, en passant par Austin Butler et Florence Pugh, les stars du long métrage ont pris tout un bain de foule, d’après les images de l’évènement. La suite de Dune prendra finalement l’affiche le 1er mars. Sa sortie était initialement prévue en octobre dernier, mais elle avait été repoussée en raison des grèves qui perturbaient le secteur cinématographique aux États-Unis.

La citation

Une autrice estomaquée

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE L’autrice Myriam Daguzan Bernier

Ça me rend malade. L’autrice et sexologue québécoise Myriam Daguzan Bernier, après qu’une candidate républicaine eut brûlé au lance-flamme son livre Naked (en français, Tout nu !) destiné aux adolescents. L’ouvrage aborde la sexualité en répertoriant 150 mots qui touchent notamment aux notions d’avortement, d’infections transmises sexuellement, de masturbation, de marketing genré et d’image corporelle. Dans sa vidéo publiée sur X, l’Américaine Valentina Gomez parle de « sexualisation » et d’« endoctrinement » des enfants.

Dommage

Marina Orsini perd son émission

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Marina Orsini aux commandes du magazine 5 chefs dans ma cuisine

Les coupes budgétaires à Radio-Canada frappent de plein fouet la grille de jour du diffuseur public. Marina Orsini a confirmé la nouvelle du Soleil sur Facebook : après quatre saisons, son émission 5 chefs dans ma cuisine sera retirée des ondes au printemps. La dernière sera présentée le 5 avril. « J’étais entourée d’une équipe absolument formidable et dévouée, folle, drôle et passionnée, vous allez tellement me manquer mes merveilleux », a écrit l’animatrice et comédienne. Les nouvelles sont meilleures pour La cuisine d’Isabelle et Ricardo et On va se le dire, qui seront de retour l’automne prochain sur ICI Télé. Pilotée par Sébastien Diaz, la seconde reviendra toutefois avec 16 épisodes en moins, en raison des compressions budgétaires, précise Radio-Canada.

La vidéo

Céline chante !

Impossible de revisiter la dernière semaine sans parler, évidemment, de Céline Dion aux Grammy, une première apparition télévisée depuis qu’on sait qu’elle est atteinte d’une maladie neurologique rare qui l’empêche de poursuivre sa carrière de chanteuse. Puisque tout, absolument tout, a été dit sur l’affaire Taylor Swift (la gagnante a ignoré notre Céline nationale au moment de venir cueillir son trophée), concentrons-nous sur quelque chose de plus réjouissant et surtout, significatif : cette vidéo tournée en coulisses du gala, dans laquelle Céline Dion pousse la note avec Sonyae Elise. L’auteure-compositrice américaine a diffusé la séquence sur Instagram, et cette dernière s’est propagée comme une traînée de poudre sur l’internet (People, Good Morning America, Rolling Stone, Billboard…), démontrant que l’état de santé de Céline Dion n’intéresse pas seulement le Québec. Quand on voit combien cette sortie publique a suscité de réactions, on ose à peine imaginer le tremblement de terre que provoquera la sortie, sans doute plus tard cette année sur Prime Video, du documentaire I Am : Céline Dion, dans lequel l’icône de 55 ans détaillera son combat contre la maladie.

Le malaise

Ross et Rachel au Super Bowl

(Avertissement : il s’agit d’un faux et délicieux malaise.) Les publicités du Super Bowl ont commencé à défiler sur l’internet, et parmi celles qui retiennent l’attention avant même leur télédiffusion dimanche, citons celle du service de livraison de repas à domicile Uber Eats, qui réunit David Schwimmer et Jennifer Aniston (ou Jessica Aniston, comme diraient David et Victoria Beckham). Dans l’extrait d’une minute trouvé en ligne, on peut voir la comédienne dire que chaque fois qu’elle désire se rappeler une chose, elle doit en oublier une autre, pour créer de l’espace dans sa tête. Entre en scène David Schwimmer, son partenaire de jeu dans Friends. Les retrouvailles sont courtes et malaisantes puisque Jennifer, alias Rachel, semble avoir complètement oublié l’interprète de Ross, malgré leurs 10 ans passés ensemble. Les fans de la populaire sitcom se délecteront.

Séparés à la naissance

On ignore à quoi ressemble le coup de patin du comédien Lou-Pascal Tremblay, alias le Dr Jacob Faubert dans STAT. On ignore également si l’ex-joueur du Canadien Phillip Danault, qui fait aujourd’hui partie des Kings de Los Angeles, possède un quelconque talent d’acteur. Mais grâce au lecteur Alexandre Péronne, on sait qu’ils se ressemblent drôlement !

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Le joueur de hockey Phillip Danault dans l’uniforme du Canadien en mars 2021

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Le comédien Lou-Pascal Tremblay dans STAT