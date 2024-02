En ce mois de l’amour, on embrasse les joies de l’hiver et on nourrit les passions à travers ces six suggestions d’activités familiales à faire en février.

Scientifiques en herbe

Fabriquer une lampe à lave pour explorer les principes de densité. Concocter de la glue pour découvrir les états de la matière. Assembler un harmonica pour en apprendre davantage sur le son et les vibrations. Voici un aperçu de la riche programmation de la 7e édition de l’évènement Femmes et filles de sciences. En plus de nombreux ateliers et activités, les participantes (et participants, car oui, la journée est ouverte à tous) pourront également assister à deux conférences. La microbiologiste Chloé Savard (alias Tardibabe, sur les réseaux sociaux) fera une démonstration de microscopie en direct, alors qu’Audrey Dussutour, du Centre national de la recherche scientifique, présentera le blob, cet étrange organisme unicellulaire.

Le samedi 10 février, au Centre des sciences de Montréal

Danser à l’Igloofête

PHOTO OLIVIER SAVOIE, FOURNIE PAR L’IGLOOFEST L’Igloofête a lieu les samedis après-midi jusqu’au 10 février.

Depuis la mi-janvier, l’Igloofête, pendant familial et gratuit du très populaire Igloofest, fait danser les petits et grands yétis les samedis après-midi. En plus de pouvoir se déhancher au son de « bons beats » au quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal, les enfants et leurs parents peuvent tester leurs habiletés à différents jeux d’adresse, glisser, faire du coloriage ou déguster de bonnes guimauves grillées sur le feu.

Les 3 et 10 février, de 13 h à 18 h, au quai Jacques-Cartier, à Montréal

Célébrer l’hiver à Brossard

PHOTO JEAN-CHARLES LABARRE, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’ARI CUI CUI Ari Cui Cui en spectacle

En février, de nombreuses villes du Québec organisent des fêtes hivernales. C’est le cas notamment à Brossard, où le Fest-Hiver battra son plein les 10 et 11 février. Les tout-petits auront le plaisir de voir monter sur scène Ari Cui Cui, qui célébrera en chansons les sports d’hiver, de même qu’Atchoum, la clown rockeuse. Performances de cirque, feux d’artifice, sculptures de glace, jeux gonflables et bataille de boules de neige comptent aussi parmi les activités du week-end.

Le 10 février, de 13 h à 21 h, et le 11 février, de 13 h à 16 h, au parc Sorbonne, à Brossard

L’or bleu monte sur scène

PHOTO SYLVIE-ANN PARÉ, FOURNIE PAR LA MAISON THÉÂTRE Parole d’eau, une production du Théâtre Motus et de Djarama

Dans Parole d’eau, la compagnie sénégalaise Djarama et le Théâtre Motus posent un regard croisé sur une ressource abondante au Québec : l’eau potable. À travers les réalités quotidiennes de deux amies, l’une vivant au Sénégal et l’autre, au Canada, cette pièce montre le caractère précieux de ce qu’on surnomme l’or bleu. Marionnettes, contes, chants traditionnels et musique en direct accompagnent sur scène les deux actrices, Hélène Ducharme et Mambi Mawine. Une pièce destinée aux enfants de 6 à 10 ans.

Jusqu’au 11 février, à la Maison Théâtre

Un sport inusité

PHOTO FOURNIE PAR LA TOHU Le parc Frédéric-Back

Faire de la trottinette sur la neige ? C’est ce que propose la Tohu, en collaboration avec l’équipe de production Le moulin à vent. Tous les dimanches du mois de février, il sera possible, sur réservation, de s’initier à ce sport inusité au parc Frédéric-Back, et ce, gratuitement. Une nouveauté à essayer en famille !

Les 4, 11, 18 et 25 février, au parc Frédéric-Back

Au cœur de la création

PHOTO STÉPHANIE BARAN, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE L’ILLUSION Conte du littoral, une création de L’Illusion, théâtre de marionnettes

L’Illusion, théâtre de marionnettes, invite les jeunes de 7 ans et plus à basculer dans un univers où se croisent le réel et le merveilleux. Dans Conte du littoral, on fait la rencontre d’un écrivain passionné qui sera entraîné par ses personnages au cœur de sa propre création. Une histoire inspirée par les récits de l’auteur Jacques Ferron.

Les 3 et 4 février, à L’Illusion, théâtre de marionnettes