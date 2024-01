En plus de la glissade, cette station de glisse vous invite à découvrir la trottinette des neiges et la planche à neige snowskate sur deux pistes, une pour les novices et une autre pour les plus expérimentés.

Avez-vous envie de profiter des joies de l’hiver en plein centre-ville de Montréal ? Le Quartier des spectacles présente la première édition des Glissades Gamelin, dont le coup d’envoi a été donné le 26 janvier, et qui se poursuivra jusqu’au 10 mars, du vendredi soir au dimanche en fin de journée, à la place Émilie-Gamelin.

En plus de la glissade, cette station de glisse vous invite à découvrir la trottinette des neiges et la planche à neige snowskate sur deux pistes, une pour les novices et une autre pour les plus expérimentés.

Il sera aussi possible de pratiquer la pétanque sur neige et de jouer au jeu de poches hivernal ! Et si vous cherchez de l’ambiance, les samedis de 17 h 30 à 21 h, des DJ viendront animer les soirées.

Si vous avez un petit creux, le casse-croûte des Survenants propose des collations, des plats réconfortants et des boissons chaudes.

Et pour les plus petits, les dimanches matin, au chaud, de 11 h 30 à 15 h, des conteurs, dont Camille Deslauriers Ménard, partageront de belles histoires.

C’est un rendez-vous hivernal, festif et sportif !

Notez que pour les sports de glisse, il est conseillé d’avoir 6 ans.