Claude Saucier quittera la populaire émission radiophonique C’est si bon à la fin de l’actuelle saison. L’animateur a fait part de cette décision longuement réfléchie samedi aux auditeurs d’ICI MUSIQUE. « J’ai la satisfaction d’avoir atteint et même surpassé mes rêves », a-t-il déclaré dans un communiqué émis par Radio-Canada.

Le 22 juin prochain, Claude Saucier signera sa dernière émission après treize saisons à la barre de ce créneau consacré notamment aux grands du jazz et du swing des années 30, 40 et 50. Ce rendez-vous de trois heures, qui accompagne si bien l’apéro et la préparation du repas du samedi soir, est devenu ces dernières années l’émission la plus écoutée d’ICI MUSIQUE.

Grâce à Claude Saucier, une génération a renoué avec les Duke Ellington, Patsy Cline, Louis Armstrong, Doris Day ou Nat King Cole. Quant aux plus jeunes, ils ont découvert l’importance de ces pionniers qui ont procuré des racines aux diverses formes de la musique populaire.

Le succès de cette émission s’est étendu jusqu’à la production de trois disques écoulés à 100 000 exemplaires et la création du spectacle C’est si bon… danser présenté en tournée en compagnie d’un orchestre de type big band.

« Le départ de Claude Saucier mettra un terme à une formidable carrière au cours de laquelle cet animateur d’exception s’est démarqué par sa polyvalence et son talent de communicateur, mais avant tout par sa personnalité chaleureuse qui touche immanquablement le cœur des gens », a dit Caroline Jamet, directrice générale, Audio et Radio, de Radio-Canada.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Claude Saucier

Claude Saucier a fait ses débuts à la radio en 1970, alors qu’il n’avait que 21 ans, à Sept-Îles sur les ondes de CKCN. On le retrouve ensuite à Saint-Jérôme (CKJL), de 1971 à 1975, puis à Montréal (CKAC) comme journaliste sportif. Quelques mois plus tard, CKAC lui confie l’émission Le grand express, sur le nouveau réseau Télémédia, où il animera l’émission de nuit de façon très personnelle.

En 1980, il fait un saut à la télévision en devenant le chef de file de l’émission Téléservice présentée à Radio-Québec. Puis, en 1989, il se lance dans l’aventure de Salut Bonjour à Télé́-Métropole où il fait tripler les côtes d’écoute.

En 1994, il fait son entrée à la radio de Radio-Canada à CJBC (Toronto) où il animera l’émission du matin pendant trois ans. En 1997, il fait un retour à Montréal à la télévision de Radio-Canada pour animer la matinale Bonjour chez vous. En septembre de la même année, il prend les commandes de la quotidienne La vraie vie, qui est suivie en 2000 de C’est simple comme bonjour.

En 2002, il revient à ses premières amours, la radio. Il s’installe à la Chaîne culturelle de Radio-Canada où il anime l’émission de fin d’après-midi, L’air d’aller. Finalement, depuis 2011, il devient l’animateur de C’est si bon, l’émission phare d’ICI MUSIQUE.

Le départ à la retraite de Claude Saucier de la radio publique s’ajoute à ceux d’autres vétérans comme Joël LeBigot, Michel Desautels et Michel Lacombe.

Ne manquez pas lundi dans La Presse l’entrevue que Mario Girard a réalisée avec Claude Saucier.