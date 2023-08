PHOTO JOEL C RYAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les festivals, événements culturels et ateliers foisonnent encore au mois d’août. Voici quelques suggestions pour profiter de la belle saison.

La Presse

Guns N’Roses au parc Jean-Drapeau Guns N’Roses sera de passage le mardi 8 août dans notre métropole… 31 ans jour pour jour après les émeutes provoquées par leur « mythique » présence au Stade olympique, en 1992. Cette fois, c’est au parc Jean-Drapeau qu’Axl Rose et sa bande – oui, Slash, Duff McKagan et Dizzy Reed y seront – joueront leurs classiques Paradise City, November Rain, Sweet Child O’Mine et autres Welcome to the Jungle. On remet quelque peu en question le choix de Carrie Underwood pour assurer la première partie devant les fans de Guns, elle qui verse dans le country-pop beaucoup plus que dans le heavy metal et le rock… Philippe Beauchemin, La Presse Consultez le site du groupe (en anglais)

Nézet-Séguin et Cho : l’ivresse du sentiment PHOTO FOURNIE PAR AGENCE BIGJAW Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre Métropolitain Pour clôturer l’édition 2023 du Festival de Lanaudière, les organisateurs ont retenu les services de Yannick Nézet-Séguin. Accompagné du pianiste Seong-Jin Cho, le populaire maestro dirigera l’Orchestre Métropolitain lors d’un concert consacré aux œuvres de Chopin et de Tchaïkovski. L’amphithéâtre Fernand-Lindsay accueillera cet évènement dimanche à 14 h. Signalons qu’au cours des jours précédents, la salle recevra la visite de l’OSM et de Rafael Payare, qui livreront la version intégrale de L’oiseau de feu (vendredi à 20 h), et Karen Cargill (samedi à 19 h). La mezzo-soprano chantera Schumann, Wagner et Mendelssohn. Marc-André Lemieux, La Presse Consultez le site du festival

Des zombies pour clôturer Fantasia PHOTO TIRÉE DU SITE WEB LES FILMS OPALE WE ARE ZOMBIES est réalisé par le trio de réalisateurs Anouk Whissel, Yoann-Karl Whissel et François Simard. Le festival Fantasia se terminera en beauté le 9 août avec la première mondiale du film WE ARE ZOMBIES, du trio de réalisateurs Anouk Whissel, Yoann-Karl Whissel et François Simard. Le long métrage nous transpose dans une ville infestée de zombies, mais non cannibales. Les protagonistes, qui sont à la recherche d’argent facile, doivent combattre des petits bandits et une mégacorporation pour sauver leur grand-mère. Consultez le site de Fantasia

Ateliers pour petits cuistots PHOTO FOURNIE PAR C’EST MOI LE CHEF ! Au marché Jean-Talon, l’été, c’est fait pour… cuisiner. Toutes les deux semaines jusqu’au 19 août, les jeunes de 3 ans et plus peuvent participer gratuitement à des ateliers culinaires les samedis après-midi. Que préparera-t-on cette semaine ? Un bol mexicain à la sauce pico de gallo. Vos petits cuistots veulent mettre la main à la pâte ? Procurez-vous un billet sur le site de C’est moi le chef !, l’entreprise qui anime ces séances lors desquelles enfants et parents cuisinent ensemble. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de C’est moi le chef !

Sous les ponts de Paris avec l’Orchestre symphonique de Québec PHOTO FRANÇOIS BERTHIER, FOURNIE PAR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU DOMAINE FORGET DE CHARLEVOIX Florie Valiquette Le Festival international du Domaine Forget de Charlevoix, qui bat son plein depuis deux mois, propose, samedi en fin d’après-midi, le spectacle Sous les ponts de Paris avec l’Orchestre métropolitain de Québec. La jeune artiste soprano québécoise Florie Valiquette participera au rendez-vous musical, qui réunira des compositeurs connus et d’autres moins connus comme André Grétry et Étienne Nicolas Méhullequel. Mathieu Lussier dirigera le concert 100 % francophone. Le lendemain, à 15 h, Laura Anglade chantera Jerome Kern avec l’Orchestre national de jazz de Montréal et Jean-Nicolas Trottier. Marc-André Lemieux, La Presse Consultez le site du festival