À quelques jours du grand rendez-vous musical qu’est Osheaga, nos journalistes proposent cinq artistes à écouter avant de prendre le chemin du parc Jean-Drapeau, vendredi.

TDJ

PHOTO XAVIER CYR, TIRÉE DE LA PAGE FACBEOOK DE L’ARTISTE TDJ

La productrice et DJ montréalaise TDJ (Terrain de Jeux) a déjà vécu plusieurs vies sur la scène musicale. Geneviève Ryan-Martel s’est d’abord fait connaître sous le pseudonyme Ryan Playground et s’est taillé une belle place sur la scène électro montréalaise, mais aussi à l’international, grâce à une pop électronique atmosphérique de qualité. L’artiste poursuit son parcours couronné de succès avec le projet TDJ, qui ramène les sonorités des années 1990 et 2000 au goût du jour, mêlant l’eurodance et la trance, des tonalités loin de celles qu’on lui connaissait, mais qui lui vont également à ravir.

Dimanche 6 août, de 19 h 45 à 20 h 45, scène de l’île Coca-Cola

Marissa Groguhé, La Presse

Saint Levant

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE L’ARTISTE Saint Levant

Si vous êtes du genre à suivre les tendances TikTok, vous êtes probablement tombés sur la chanson Very Few Friends, de Saint Levant. L’artiste palestino-algérien-français-serbe, Marwan Abdelhamid de son vrai nom, a été écouté des millions de fois lorsqu’il a publié en ligne ce morceau entre le rap et le R&B, en français, en anglais et en arabe. Le répertoire de Saint Levant, encore peu étoffé, mais prometteur, poursuit sur la lignée de Very Few Friends : une ambiance sonore attrayante, une voix envoûtante et des paroles qui sauront charmer, en trois langues plutôt qu’une !

Dimanche 6 août, de 16 h 45 à 17 h 30, scène Verte

Marissa Groguhé, La Presse

JPEGMafia

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @JPEGMAFIA JPEGMafia

La voix peut faire penser à celle de Childish Gambino. Même la musique parfois, du moins par son éclectisme. Ce qu’offre JPEGMafia est cependant 10 fois plus explosif. Le New-Yorkais Barrington DeVaughn Hendricks, qui vit maintenant à Baltimore, est un rappeur et producteur singulier, autant dans son propos que dans son choix de sons. Il a exploré et évolué sur chacun de ses albums, jusqu’à LP !, lancé en 2021, qui est, à nos oreilles, son meilleur. Cependant, on estime son disque collaboratif avec Danny Brown, Scaring the Hoes, supérieur à tous ses solos. Les deux se complètent parfaitement et semblent même se motiver mutuellement à franchir leurs limites créatives. Quatre chansons qui avaient été écartées de l’album composent le tout récent DLC Pack… et elles sont bonnes !

Vendredi 4 août, de 21 h à 21 h 50, scène de la Vallée

Pascal LeBlanc, La Presse

redveil

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @REDVEIL redveil

Âgé de seulement 19 ans, redveil impressionne par sa maturité artistique. Du Maryland, Marcus Morton est un rappeur qui produit également la majorité de ses beats. Sorti l’an dernier, Learn 2 Swim, son troisième album déjà, est plein d’âme et de sincérité. L’intelligence des textes, la maîtrise du flow, la recherche des échantillons (samples) : le tout est remarquable pour un si jeune artiste. Il nous fait penser à Joey Bada$$ en début de carrière. Celui-ci terminera d’ailleurs la soirée la veille. Playing w/Fire, microalbum de six chansons que redveil a lancé en avril, ne nous a pas plu autant que Learn 2 Swim, mais on espère l’apprécier davantage en version spectacle.

Samedi 5 août, de 14 h 40 à 15 h 20, scène de la Vallée

Pascal LeBlanc, La Presse

070 Shake

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @070SHAKE 070 Shake

Soyons honnêtes : on ignorait l’existence de 070 Shake avant de l’entendre sur l’excellent Daytona, de Pusha T, puis sur deux pièces de Ye, de Kanye West. Danielle Balbuena vient du New Jersey. La partie numérique de son nom s’explique par son association au collectif 070, inspiré du code postal de l’État. Il y a sans surprise des influences hip-hop dans la musique de Shake, mais ses albums Modus Vivendi (2020) et You Can’t Kill Me (2022) sont empreints d’électro et d’alternatif dans une sauce pop plus raffinée que la moyenne. Des collaborations récentes avec Christine and the Queens, Martin Garrix, RL Grime, Raye et Fred again – qui sera aussi à Osheaga – lui ont permis d’obtenir les plus grands succès de sa jeune carrière. Amateurs de potin, Shake forme un couple avec l’actrice Lily-Rose Depp, vue récemment dans la série The Idol.

Samedi 5 août, de 19 h à 19 h 50, scène de la Vallée

Pascal LeBlanc, La Presse