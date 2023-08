Un changement de producteur plus tard, c’est enfin confirmé : Le monde à l’envers reviendra en ondes cet automne. Ce revirement de situation pourrait marquer un nouveau chapitre dans l’éternelle guerre entre Québecor et Bell Média.

Le rendez-vous télévisuel animé par Stéphan Bureau retrouvera sa case horaire du vendredi soir 20 h à partir du 22 septembre. Il s’agit d’une confirmation qu’on n’attendait plus. Ni Stéphan Bureau ni TVA n’avaient annoncé le retour de l’émission, au printemps dernier, juste avant qu’elle quitte l’antenne.

L’émission pourrait revenir transformée puisqu’elle sera dorénavant produite par Attraction, la boîte derrière Les chefs !, En direct de l’univers et Dans l’œil du dragon. Attraction succède à Sphère Média (Belle et bum, Les petits tannants), qui était derrière la première saison.

Au départ, TVA avait tenté de concocter le projet à l’interne, mais après quelques mois, la chaîne avait confié le mandat à Sphère Média.

Vice-président exécutif variétés, style de vie et documentaire chez Sphère Média, Renaud Chassé n’a pas souhaité commenter le changement de maison de production entre deux saisons. « Ce que je peux vous dire, c’est que Sphère Média est très fière d’avoir créé ce grand plateau et très heureuse des résultats d’écoute qui ont permis à l’émission d’être renouvelée », a indiqué l’ex-producteur exécutif du Monde à l’envers.

Guerre d’empires

Fait à souligner : ce changement survient après l’acquisition par Bell Média, ennemi juré de Québecor, d’une part minoritaire dans Sphère Média. The Hollywood Reporter avait rapporté la nouvelle en mai dernier.

Bell Média n’est pas l’unique empire médiatique à détenir des parts dans des maisons de production. Québecor est investisseur et partenaire minoritaire dans Déferlantes, qui produit la plupart des gros canons de TVA, dont Chanteurs masqués, La voix, La vraie nature, Sortez-moi d’ici ! et Star Académie.

Québecor possède aussi des parts dans Pixcom, l’entreprise derrière Alertes et Indéfendable, deux séries de fiction diffusées à TVA.

De son côté, Bell Média continue d’acheter des émissions de Pixcom pour garnir la grille de Noovo, qu’elle détient. Parmi elles, signalons La guerre des fans, une nouvelle émission musicale pilotée par Phil Roy qui entrera en ondes cet automne, et Contre-offre.

Québecor continue de présenter des émissions de Sphère Média, mais il s’agit de commandes passées avant que l’entreprise vende une participation minoritaire à Bell Média. Cette sélection comprend Un zoo pas comme les autres, qui obtient beaucoup de succès à TVA depuis 2018, IXE-13, une série d’espionnage avec Marc-André Grondin, Julie Le Breton et Vincent Leclerc qui devrait atterrir sur Club illico dans quelques mois, Le restaurant, une compétition culinaire pilotée par Hélène Bourgeois Leclerc diffusée sur Zeste, et 5 gars pour moi, une téléréalité amoureuse offerte sur TVA.

Doit-on craindre pour l’avenir de ces titres ? TVA n’a pas répondu à nos questions à ce sujet.

Autre champ de bataille

Les hostilités entre Québecor et Bell Média battent également leur plein sur d’autres fronts. À partir du 16 août, les abonnés de Vidéotron, propriété de Québecor, ne pourront plus syntoniser VRAK et Z, deux chaînes spécialisées de Bell Média.

Décriée par de nombreux téléspectateurs, cette mesure n’est pas passée inaperçue chez Bell Média, qui « évalue [ses] options ». « C’est une décision regrettable de Vidéotron qui accentue les circonstances difficiles dans lesquelles notre entreprise mène actuellement ses activités », nous répond le géant canadien par courriel.

De son côté, l’équipe des relations médias de Vidéotron parle d’un choix basé sur « l’évolution de l’auditoire », VRAK et Z ayant enregistré des baisses de cotes d’écoute au cours des dernières années. La « juste valeur marchande » de VRAK et Z seraient également en cause. D’après Vidéotron, les conditions de distribution qui s’appliquent aux deux chaînes « ne reflètent pas » leur perte de popularité et « auraient entraîné une hausse de coût déraisonnable » pour la clientèle.