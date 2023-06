Piknic Électronik

Planet Giza, en route vers le monde

Alors que leur deuxième album, acclamé, vient de paraître et qu’ils s’apprêtent à se produire au Piknic Électronik plus tard ce mois-ci, les membres du groupe hip-hop montréalais Planet Giza ont parlé à La Presse de leurs débuts, il y a 15 ans, de leur ascension hors Québec et de leurs ambitions, sans limites.