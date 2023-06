Le tapis roulant de La semaine des 4 Julie a peut-être été immobilisé en avril dernier, sa principale utilisatrice, elle, ne prend pas de pause du petit écran. Après dix années à la barre du Banquier à TVA, Julie Snyder renoue avec l’animation d’un grand jeu télévisé pour Noovo, qui atterrira dans la grille de programmation 2023-2024 de la chaîne, probablement l’hiver prochain, même si la date de diffusion ou la case horaire n’ont pas été confirmées officiellement.

Ce jeu de connaissances s’appelle Chaque seconde compte et dérive du format britannique Divided, qui a été adapté dans une vingtaine de pays, dont l’Espagne, la Corée du Sud et le Danemark. La version américaine, chauffée par Mike Richards, passe sur le Game Show Network.

Dans chacun des épisodes d’une heure, quatre concurrents, qui ne se connaissent pas, répondent, en groupe, à des questions de culture générale.

Du genre : laquelle de ces émissions de Netflix a été diffusée en premier : House of Cards, Narcos ou Orange Is the New Black ? Ou encore : dans quelle partie de l’avion est-il le plus sûr de s’asseoir : l’avant, le milieu ou l’arrière ?

Les quatre candidats disposent de 60 secondes pour s’entendre – de façon unanime – sur la bonne réponse parmi les choix proposés. Mais plus ils réfléchissent longtemps, plus leur cagnotte rétrécit. Il faut donc faire vite et bien, parce que, comme le titre l’indique, chaque seconde compte. Les réponses : House of Cards et l’arrière de l’appareil.

Après la deuxième ronde, comme à Survivor, l’équipe de quatre doit éliminer un de ses membres, le moins utile, pour poursuivre le questionnaire à trois. À la toute fin, les trois derniers joueurs doivent encore débattre entre eux pour se séparer les gains en trois parts de 60 %, 30 % et 10 %. La décision doit être, une fois de plus, unanime. Et plus ils négocient longtemps, plus leur gros lot ratatine.

Pas besoin d’avoir participé à Génies en herbe pour s’inscrire à Chaque seconde compte, affirme l’animatrice Julie Snyder. Les thèmes ratisseront large et ne concerneront pas uniquement les capitales du monde ou le tableau périodique des éléments.

« C’est grand public. Il y aura des questions sur le divertissement, le sport, les potins, la musique. Tout le monde peut jouer. C’est aussi un jeu d’adaptation, où il faut prendre rapidement des décisions. J’aurais pu être une bonne concurrente. J’ai une bonne culture générale et j’ai fait honte à mon fils Thomas en applaudissant toutes les fois où il avait de bonnes réponses à ses parties de Génies en herbe », se souvient Julie Snyder en entrevue téléphonique.

La valeur de chacune des questions, aux États-Unis, varie entre 5000 $ et 15 000 $. Les montants offerts dans la version québécoise n’ont pas été déterminés.

Mais attendez deux secondes. Julie Snyder n’avait-elle pas confié, après la fin de son talk-show quotidien, qu’elle souhaitait souffler et ralentir la cadence ? La démone n’a pas changé d’idée.

« Je ne veux plus être à la télé quatre soirs par semaine pendant quatre ans. Dans ma vie personnelle, chaque seconde compte aussi. Et dans un jeu comme Chaque seconde compte, il y a une mécanique. Tu es là pour mettre en valeur les concurrents. J’aime ça. Et ce n’est pas compliqué pour moi. Tu n’as pas à t’ouvrir les veines trois jours avant d’interviewer l’astronaute David Saint-Jacques pour lui poser une question que personne ne lui a encore posée. Tu n’as pas à te préparer pendant 30 heures pour une seule entrevue. Un jeu, tu animes ça avec ton énergie et ta curiosité », explique Julie Snyder.

Julie Snyder ne produira pas Chaque seconde compte, cette tâche revient à Trio Orange, la boîte derrière La tour et Les poilus. Une saison de Chaque seconde compte renfermera une douzaine d’épisodes de 60 minutes, dans lesquels l’animatrice injectera sa couleur, comme à l’époque du Banquier, de 2007 à 2017.

C’était par ailleurs jour de fête lundi dans les bureaux de Productions J, l’entreprise appartenant à Julie Snyder. La finale de Survivor Québec a fracassé, dimanche soir, le record d’écoute en direct de la chaîne Noovo : 864 000 fidèles ont assisté à la victoire de Nicolas Brunette, 25 ans, agent de communication et marketing de Gatineau. Le dernier épisode de Survivor Québec, manufacturé par Productions J, a ainsi supplanté la première de Big Brother Célébrités 2 au sommet du palmarès des émissions les plus regardées de Noovo.

Toujours à propos de Survivor Québec, il existe une théorie du complot voulant que la chaîne Noovo ait volontairement orchestré la fuite du top 3 sur son site web pour faire mousser la publicité autour de la finale. C’est absolument faux, répond Julie Snyder au sujet de cette rumeur.

« Tel que confirmé par le diffuseur, la capsule [de la villa de Karine] publiée sur Noovo, c’est une erreur technique. La capsule a coulé en ligne », rappelle-t-elle.

La patronne a parlé. Vous pouvez récupérer vos affaires et rentrer au camp, merci.