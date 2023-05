Nous y sommes : la fin du mois de mai. Des activités en prévision de l'été vous sont proposées. Voici quelques suggestions.

La Presse

Le festival Eurêka ! débarque au parc Jean-Drapeau

De vendredi à dimanche, plus de 100 activités gratuites attendent les familles au parc Jean-Drapeau alors que se déploiera au pied de la Biosphère le festival Eurêka ! Ateliers créatifs, conférences, jeu-questionnaire sur la chimie, duel de vulgarisateurs scientifiques et spectacles de rue font partie de la programmation de cette grande fête des sciences. Le thème de cette 16e édition ? L’énergie, sous toutes ses forces. Consultez le site du festival

Creation Destruction au Festival TransAmériques

PHOTO YANNICK GRANDMONT, FOURNIE PAR LE FTA Creation Destruction, par Dana Gingras

La chorégraphe Dana Gingras n’en est pas à sa première collaboration avec les membres du mythique groupe montréalais Godspeed You ! Black Emperor (Monumental). Cette fois, elle a fait appel à quatre d’entre eux pour sa nouvelle création, qui pourrait bien faire sensation en ce début de FTA avec une présentation extérieure gratuite, à la nuit tombée, sur l’esplanade Tranquille. Ils ont composé la musique et seront accompagnés sur scène de quatre musiciens des cordes et d’autant de chanteurs ; avec eux, onze danseurs feront vivre une expérience « métaphysique » aux spectateurs, dans une pièce entremêlant virtuosité et dépouillement, qui se pose comme un appel à l’action environnementale. Le collectif londonien United Visual Artists signe de son côté les projections vidéo. Un rappel que l’humain est capable autant de détruire que de créer du beau. Ça promet ! Iris Gagnon-Paradis, La Presse Consultez le site du Festival TransAmériques

Le retour de La Chasse-Balcon

PHOTO GUILLAUME MORIN, FOURNIE PAR CHASSE-BALCON De jeudi à dimanche, un apéro musical se tiendra chaque jour entre 17 h et 18 h sur un balcon montréalais.

Retour à la normale pour La Chasse-Balcon. De jeudi à dimanche, un apéro musical se tiendra chaque jour entre 17 h et 18 h sur un balcon montréalais. Les élus se trouvent cette année dans Verdun, Ahunstic-Cartierville, Ville-Marie et Hochelaga-Maisonneuve. Il faudra surveiller le site officiel, la page Facebook ou Instagram de l’évènement pour dénicher les indices et chasser les réponses pour enfin trouver la musique. Cette année, c’est la musique de Claude Méthé (Le Rêve du diable, Ni Sarpe Ni Branche, Entourloupe, etc.) qui sera interprétée par le trio Chasse-Balcon (Samuel Royer-Legault, Louis-Philippe Parent et Catherine Planet), accompagné de Sophie Lavoie (violon), Olivier Arseneault (percussions et gigue) et Elisabeth Moquin (violon et gigue). -Alexandre Vigneault Alexandre Vigneault La Presse Consultez le site de l’événement

Exposition Unique en son genre au Musée de la civilisation

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE L'exposition Unique en son genre :bienveillance et ouverture pour mieux comprendre

L'exposition Unique en son genre : bienveillance et ouverture pour mieux comprendre présentée au Musée de la civilisation pose un regard sur l'identité de genre. « Partant du principe que chaque personne a une identité de genre et est en relation avec des gens de différentes identités de genre, l’exposition propose une série de contenus afin d’éclairer et de favoriser une meilleure compréhension des dynamiques liées à ce sujet », nous mentionne le journaliste Éric Clément dans son article publié le 22 mai. Lisez l'article de notre journaliste Consultez le site de l’exposition

Au cinéma : Master Gardener et Les huit montagnes

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Dans Master Gardener, l'horticulteur Narvel Roth (Joel Edgerton) est employé par Norma Haverhill (Sigourney Weaver) une riche veuve qui vit sur un domaine où se trouve des jardins. Lorsque la dame lui demande de prendre sous son aile sa nièce, le jardinier se trouve confronter aux démons de son passé. « Surprenant sur le plan dramatique, Master Gardener est la plus récente contribution de Paul Schrader à une œuvre très pertinente, laquelle s’emploie à débusquer les zones d’ombre de la société américaine », nous mentionne le journaliste Marc-André Lussier dans sa critique publiée le 19 mai. Lisez la critique de Marc-André Lussier Consultez l’horaire cinéma

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos