Au moment où il doit prendre en charge à titre d’apprentie la nièce d’une riche héritière possédant un domaine, un horticulteur au service de la propriétaire fait face à son passé violent.

Quand il a lancé son nouveau film à la Mostra de Venise l’an dernier, où un Lion d’or d’honneur lui fut attribué, le vétéran Paul Schrader, 76 ans, a expliqué que Master Gardener était le dernier volet d’une trilogie amorcée il y a six ans avec First Reformed, poursuivie ensuite avec The Card Counter. Mais qu’on ne s’y trompe pas. Le protagoniste de ce nouvel opus pourrait être un descendant direct de Travis Bickle, le fameux personnage de Taxi Driver, classique de Martin Scorsese dont Schrader a écrit le scénario.

« C’est comme une évolution d’un même personnage, avait alors déclaré le cinéaste. Cette fois, je me suis demandé ce qui arriverait si, par exemple, on apprenait à un Proud Boy [militant d’extrême droite] comment s’occuper d’un jardin. Pourrait-on le réchapper en tant qu’individu ? Très franchement, je ne sais pas. Quand on avance en âge, notre questionnement sur la rédemption évolue. »

Le récit de Master Gardener est ainsi construit autour d’un homme ayant frayé avec des organisations suprémacistes, qui s’est refait une vie en se découvrant une passion – et des aptitudes – pour l’horticulture. La clé de la démarche de Schrader dans ce drame réside d’ailleurs dans l’une des répliques entendues dans son film : jardiner, c’est avoir foi en l’avenir. Entendez par là que la nature finira toujours par reprendre ses droits, peu importe le contexte, ou le temps qu’il faudra pour y parvenir.

Quand on rencontre Narvel Roth (Joel Edgerton) au début de l’histoire, on pourrait difficilement penser que cet être, pour qui la botanique n’a maintenant plus de secrets, puisse traîner avec lui un passé aussi lourd. C’est pourtant le cas. On pourrait en dire autant de Mrs. Haverhill (Sigourney Weaver), la très élégante dame propriétaire du domaine. On comprend pourtant très vite que la relation entre la patronne et son employé est plutôt ambiguë.

Surprenant sur le plan dramatique, Master Gardener est la plus récente contribution de Paul Schrader à une œuvre très pertinente, laquelle s’emploie à débusquer les zones d’ombre de la société américaine.

Notez que ce film sort au Québec en version originale anglaise uniquement.

En salle