Radio-Canada, tout comme l’ensemble des sociétés d’État fédérales, devra faire son effort de guerre pour aider le gouvernement à réduire ses dépenses. Elle sera forcée de faire des coupes à partir de 2024-2025.

Le budget fédéral 2023-2024 prévoit un gel du budget alloué à Radio-Canada, soit 1,28 milliard de dollars, sensiblement le même montant que l’an dernier. Mais la ministre des Finances, Chrystia Freeland, envisage un certain nombre de mesures pour réduire les dépenses des libéraux.

Parmi elles, le gouvernement compte travailler avec les sociétés d’État fédérales « pour s’assurer qu’elles réalisent des réductions de dépenses de 1,3 milliard de dollars sur quatre ans à partir de 2024-2025, et 450 millions par année par la suite ».

On compte environ 46 sociétés d’État fédérales, dont 10 relèvent de Patrimoine canadien, dont Radio-Canada, mais aussi Téléfilm, le Centre national des arts, le Conseil des arts du Canada et six musées canadiens.

Si on fait un calcul rapide en divisant la somme en parts égales, on parle de 28 millions par société d’État sur quatre ans (7 millions par année), puis de 10 millions par année par la suite. Mais le gouvernement n’a pas encore détaillé le partage de la facture ou indiqué si elle sera répartie également. Ni pour combien de temps après 2028.

Radio-Canada n’a pas voulu commenter la nouvelle. « Nous avons pris connaissance du budget fédéral et des réductions de dépenses dans les sociétés d’État fédérales à partir de 2024-2025, a simplement fait savoir Leon Mar, directeur des relations avec les médias et gestion des enjeux. Pour l’heure, nous n’avons pas plus de détails et nous ne pouvons pas faire de commentaires à ce sujet. »