La Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS) a dévoilé jeudi les noms des cinq lauréats de la plus haute distinction dans le domaine des arts du spectacle au Canada

Les PGGAS honorent des artistes nationaux dont les réalisations ont « enrichi la vie culturelle du pays et aussi fait rayonner le talent canadien à l’étranger », explique le communiqué.

Les récipiendaires pour l’année 2023 sont : la chanteuse et parolière albertaine k. d. lang ; le dramaturge et scénariste québécois Michel Marc Bouchard ; l’auteure-compositrice et interprète de jazz Molly Johnson ; le chorégraphe et ex-danseur des Grands Ballets canadiens, James Kudelka ; ainsi que la soprano d’origine acadienne Rosemarie Landry.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le dramaturge et scénariste Michel Marc Bouchard, en septembre 2021.

« Les arts jouent un rôle vital dans nos vies et l’actuelle pandémie en a fait une puissante démonstration », ont dit Douglas Knight, président et chef de la direction de la Fondation) et la coprésidente Anik Bissonnette. « Alors que nous célébrons nos remarquables lauréats et lauréates 2023, nous devons également prendre le temps d’exprimer notre reconnaissance à tous les artistes canadiens et au public qui ont mis un peu de lumière dans nos vies et nous ont permis de nous rassembler en ces temps difficiles. »

La Fondation tient aussi à rendre hommage à Peter Herrndorf, décédé d’un cancer le 18 février dernier, une figure importante du milieu culturel canadien. Il a été, entre autres, président et chef de la direction du Centre national des Arts jusqu’au 2018. « La Fondation des PGGAS sera toujours reconnaissante à Peter pour sa vision de créer ces prix qui ont permis au Canada d’honorer d’illustres artistes et bénévoles du milieu culturel depuis plus de 30 ans. »