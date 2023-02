Les théâtres de la métropole manifesteront leur soutien aux artistes et au peuple ukrainien ce vendredi 24 février, soit un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, à l’initiative du dramaturge Michel Marc Bouchard.

Une dizaine de théâtres participeront à un lever de rideau qui se tiendra avant les représentations prévues le soir même, et qui sera accompagné dans bon nombre d’entre eux de la lecture d’un court extrait de la pièce Un dictionnaire des émotions en temps de guerre, écrite en mars 2022 par l’Ukrainienne Yelena Astasyeva.

« Depuis cette cruelle invasion, la plupart des théâtres ont été réduits au silence. Des centaines de lieux culturels ont été détruits, dont le grand théâtre de Marioupol emportant dans la mort de nombreux civils », a écrit Michel Marc Bouchard sur sa page Facebook mardi, tout en conviant les théâtres montréalais à participer à ce geste symbolique.

Michel Marc Bouchard sera par ailleurs présent au Théâtre du Rideau Vert pour présenter le mot d’introduction qui précédera la lecture de l’extrait et la représentation de la pièce Une maison de poupée, 2e partie, dans laquelle Macha Limonchik, qui a des origines ukrainiennes, est l’interprète principale.

Aux Écuries, Francis Monty et Olivier Ducas, codirecteurs artistiques du Théâtre Aux Écuries et du Théâtre de la Pire Espèce, présenteront l’extrait qui sera lu par les comédiennes Karine St-Arnaud et Marie-Ève Trudel, membres de la distribution du spectacle L’anatomie de l’objet traité n°5 : l’état des choses.

À l’École nationale de théâtre du Canada, Robert Bellefeuille, directeur du programme de la mise en scène et des résidences francophones, lira notamment la lettre de Michel Marc Bouchard.

Le directeur artistique du Théâtre Denise-Pelletier Claude Poissant présentera également un court mot en soutien à l’Ukraine avant le spectacle Les danseurs étoiles parasitent ton ciel, alors que le directeur artistique du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, Sylvain Bélanger, sera sur scène avec Lorraine Pintal pour le lever de rideau avant la pièce Pas perdus.