L'ensemble d’En direct de l’univers

Chant, amour, entraide

Après l’album de Noël il y a un an, l’ensemble d’En direct de l’univers a concocté cette année un spectacle pour le temps des Fêtes. Nous sommes entrés dans leur bulle avant la représentation de lundi à la salle André-Mathieu, à Laval, et avons assisté à ce spectacle à son image, festif et joyeux, mais aussi bienveillant et chaleureux.