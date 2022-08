Safia Nolin se produira au Festival immersif de Kultur et d’art scandinave et nordique de Montréal.

Marc-André Lemieux La Presse

L’auteure-compositrice-interprète proposera une soirée de « reprises nordiques » le 20 octobre au Centre Phi, apprend-on par communiqué.

La quatrième édition du Festival immersif de Kultur et d’art scandinave et nordique, aussi appelé FIKA(S), s’échelonnera du 17 au 23 octobre dans différents coins de Montréal. Au programme : musique, cinéma, ateliers et rencontres visant à « célébrer la nordicité et les cultures scandinaves et nordiques sous toutes leurs formes ».

Parmi les autres évènements prévus, signalons la soirée de clôture, intitulée Scène ouverte à la relève islandaise, avec Salóme Katrínet Hugar, le dimanche 23 octobre à la Sala Rosa. Une rétrospective de films muets danois sera présentée à la Cinémathèque québécoise, de même qu’une programmation de films d’horreur scandinaves au Cinéma public. Des ateliers de broderie, de tricot Jacquard, de céramique et de chant suédois seront aussi offerts dans différents lieux à travers la ville, ajoute-t-on.