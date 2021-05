Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

En ligne

Fuudge déplogué au Grand Théâtre de Québec

Pour ceux qui connaissent Fuudge de près ou de loin, le groupe de « stoner grunge psychédélique » — ce sont ses mots — évoque d’abord les percussions pesantes et les pédales électriques. Qu’à cela ne tienne, la talentueuse bande de David Bujold a passé la dernière année à construire un spectacle 100 % acoustique, qui promet de sublimer les textes et les mélodies. Le Quatuor Lunes donnera vie aux arrangements de cordes, tandis que les musiciennes Sheenah Ko (piano, vibraphone) et Flavie Léger-Roy (guitare, voix) étofferont la proposition réalisée par Frédérique Bérubé et mise en scène par Navet Confit. Le concert, capté il y a trois mois, sera diffusé le 26 mai à 20 h 30. Ça promet !

— Charles-Éric Blais-Poulin, La Presse

À pied, à vélo ou en bus

Visites guidées partout à Montréal

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE L’entreprise Tours Kaléidoscope a repris ses visites guidées à Montréal.

Un côté positif de la pandémie aura été de nous avoir appris à devenir des touristes dans notre propre ville. L’entreprise Tours Kaléidoscope a repris ses visites guidées à Montréal. Plusieurs sont au programme au cours des prochains jours. Samedi, ce sera l’occasion de découvrir le quartier Snowdon ainsi que le Mile End. Sinon, il y aura des tours dans Saint-Laurent, Ahuntsic ou encore tout le long du boulevard Saint-Laurent.

— Émilie Côté, La Presse

En salle

Simon Leoza à la Maison symphonique

PHOTO PAT BEAUDRY, FOURNIE PAR LA MAISON SYMPHONIQUE Simon Leoza

Le compositeur Simon Leoza, qui vient de lancer un excellent album de musique néo-classique intitulé Albatross, transportera son univers très cinématographique sur la scène de la Maison symphonique. Le pianiste sera accompagné de sept musiciens, question de reproduire la richesse des arrangements de l’album, et il y aura un habillage des lieux par le Studio Eden Creative pour ajouter à l’expérience. Le spectacle sera présenté gratuitement le 25 mai à 20 h, et sera accessible sur la page Facebook de Simon Leoza ou sur celle du Festival international de jazz de Montréal, qui est partenaire de l’évènement.

— Josée Lapointe, La Presse

En ligne

Michel Rivard au Festitrad

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Michel Rivard

Le Festitrad, qui d’habitude est présenté à Saint-Jean-de-Matha, se déroule jusqu’à samedi de manière toute virtuelle. Parmi les évènements à venir, notons le spectacle Les fantasmes musicaux de Michel Bordeleau, qui sera présenté vendredi soir. Le multi-instrumentiste, ex-Bottine souriante et membre des Charbonniers de l’enfer y revivra les grandes étapes de sa carrière, et a invité Michel Rivard, Rick Haworth et Mario Légaré à partager la scène avec lui. Toutes les informations sur le site du Festitrad.

— Josée Lapointe, La Presse

Installation

CHSLD : la dernière chambre

Dans la foulée du court métrage CHSLD, le cinéaste François Delisle et la scénographe Geneviève Lizotte proposent une installation qualifiée d’immersive visant à « créer une intimité entre le spectateur et le film », mais aussi à « décloisonner la façon traditionnelle » de présenter les œuvres documentaires. CHSLD dresse un portrait intime de la mère du cinéaste et de son milieu de vie. Du 21 mai au 27 juin à la Cinémathèque québécoise.

— Alexandre Vigneault, La Presse

En salle et en ligne

L’OM met le cor à l’honneur

PHOTO FOURNIE PAR L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN Le chef Nicolas Ellis

Le 22 mai à la Maison symphonique, le chef Nicolas Ellis dirige l’Orchestre Métropolitain pour un concerto pour cor de Mozart, suivi du Don Juan de Strauss. Un concerto pour cor de Simon Bourget, œuvre en création, sera aussi du programme, tout comme And So Be Changed to Lightning in the End, de la Canadienne Kelly-Marie Murphy. Ce sera notamment l’occasion d’apprécier les talents de soliste du musicien Louis-Philippe Marsolais. À noter : le spectacle sera offert en webdiffusion à compter du 11 juin.

— Stéphanie Morin, La Presse