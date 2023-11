Meta a sciemment conçu ses plateformes pour attirer les enfants, selon des documents

(San Francisco) Meta Platforms, société mère de Facebook, a délibérément conçu ses plateformes sociales pour attirer les enfants et était au courant de millions de plaintes concernant des utilisateurs mineurs sur Instagram, selon une plainte légale non scellée décrite dans des articles du Wall Street Journal et du New York Times.