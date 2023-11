ROG Ally RC71L Petit ordinateur au grand cœur

On peut chipoter, et c’est notre travail, sur le fait que le ROG Ally n’est pas aussi convivial qu’une Nintendo Switch et qu’il gère mal l’ajout d‘un moniteur. Mais tout de même, cette petite machine de 625 grammes est un exploit technologique, permettant sur son écran de 7 pouces de jouer à tous les jeux PC et se transformant en un très bon ordinateur pour les autres tâches, à un prix raisonnable.