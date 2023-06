Après des années de rumeurs, Apple a finalement présenté ce lundi son casque de réalité augmentée, un impressionnant dispositif de 12 caméras coûtant la rondelette somme de 4699 $.

Ce casque baptisé « Apple Vision Pro » est « l’appareil personnel le plus avancé jamais conçu », a déclaré sans détour Mike Rockwell, considéré comme le grand responsable chez Apple de ce nouveau produit, lors de l’ouverture du WWDC23, le rendez-vous annuel des développeurs. La conception a intégré pas moins de 5000 brevets pour livrer ce qu’on a décrit comme une toute nouvelle plateforme, « l’informatique spatiale ».

« Vision Pro va changer la façon dont nous communiquons, collaborons, travaillons et nous divertissons », a affirmé le PDG d’Apple, Tim Cook.

Comme un masque de plongée

Le pari est gigantesque pour Apple, qui est loin d’être la première entreprise à se lancer dans ce marché mal-aimé de la réalité virtuelle depuis une décennie. Samsung a notamment interrompu la commercialisation de son Gear VR, le Quest Pro de Meta a été un échec commercial et les Google Glass ont été effacés de la carte.

Le Vision Pro est un habile mélange de réalité virtuelle et augmentée, à la taille un peu plus discrète que ses prédécesseurs, mais tout de même aussi visible qu’un masque de plongée. L’écran OLED comprend quelque 23 millions de pixels pour chaque œil et il a la particularité de simuler la transparence quand son propriétaire regarde une autre personne.

PHOTO FOURNIE PAR APPLE Le Vision Pro, un casque autonome, est relié à une pile lui donnant deux heures d’autonomie.

L’appareil autonome est doté d’une puce M2, celle qui équipe certains modèles de MacBook et d’iPad, ainsi que d’une nouvelle puce maison adaptée appelée R1. Cet attirail permettrait de réduire la latence, qui peut donner la nausée à certains utilisateurs, à moins de 12 millisecondes. Il comprend en outre cinq capteurs, dont un lidar qui lui permet de cartographier en 3D son environnement, six microphones et deux haut-parleurs.

Tout le contrôle se fait par des gestes de la main, par la direction du regard ou par la voix. On peut toutefois lui ajouter des accessoires, clavier ou pavé tactile, en Bluetooth.

« Chaque plateforme majeure d’Apple apportait un modèle d’entrée innovant, a déclaré Alan Dye, vice-président design. Le Mac avec la souris, le iPod avec la roulette cliquetante, l’iPhone avec le multitouche. L’Apple Vision Pro ne compte que sur les yeux, les mains et la voix. »

Vue en 3D

La présentation a permis notamment de voir des utilisateurs effacer complètement leur environnement pour regarder un film, jouer à un jeu sur Apple Arcade ou assister à une vidéoconférence. On pince ou on balaie les éléments avec les doigts, on les active en regardant un menu ou on interpelle Siri. Détail plutôt stupéfiant, le propriétaire du Vision Pro est remplacé dans la vidéoconférence par un avatar qui reproduit ses expressions et gestes.

L’utilisateur peut garder son environnement visible ou l’effacer, à divers degrés avec une roulette haptique, pour le remplacer par des décors de plein air. En ce qui concerne le contenu cinématographique, Disney a annoncé que ses films seraient disponibles pour le Vision Pro dès le jour 1.

Il s’agit en outre du premier appareil Apple capable de filmer en 3D et de reproduire le résultat en relief. L’authentification se fait par la lecture de la rétine, une nouveauté appelée Optic ID. Les applications présentées étaient conçues par Apple, mais on a annoncé qu’une nouvelle boutique virtuelle serait consacrée au nouveau casque, qui serait en vente « au début de l’année prochaine », au coût de 3499 $ US.

Vers iOS 17

Le Vision Pro, présenté par Tim Cook par la formule classique « One More Thing » qu’avait utilisée Steve Jobs pour présenter l’iPhone, est venu conclure une série d’annonces de produits améliorés chez Apple. Le MacBook Air avec écran 15 pouces doté d’une puce M2, épais de 11,5 mm et pesant 3,3 livres, a notamment été décrit sans fausse modestie comme « le meilleur ordinateur portable de 15 pouces au monde ».

Le nouveau MacStudio intégrera une autre puce aux performances stratosphériques, selon les prétentions d’Apple, la M2 Ultra deux fois plus puissante que la M2 Max. Cet ordinateur peut gérer jusqu’à 192 Go de mémoire unifiée, une combinaison mise de l’avant par Apple de mémoire vive et de disque dur.

On a par ailleurs présenté les nouveautés du nouveau système d’exploitation iOS 17, qui sera disponible au grand public cet automne. Parmi les plus frappantes, on note la possibilité d’envoyer un message automatisé à l’arrivée à la maison, d’afficher une photo complète d’un contact qui appelle, d’utiliser un iPhone à l’horizontale sur son chargeur comme un Nest Hub ou un Echo Show, et d’activer AirDrop simplement en rapprochant deux appareils. Les AirPods Pro disposeront d’une technologie déjà présente dans d’autres écouteurs, l’audio adaptatif qui permet de baisser la musique quand on est interpellé ou de faire varier l’annulation du bruit selon la source.