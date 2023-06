Wall Street reprend son souffle et conclut en modeste hausse

(New York) La Bourse de New York a terminé en modeste hausse mardi, continuant à reprendre son souffle après le bond de vendredi qui a conduit les indices à leur plus haut depuis plusieurs mois grâce à de bons chiffres sur l’emploi.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones a grappillé 0,03 % à 33 573,28 points, le NASDAQ à dominante technologique a avancé de 0,36 % à 13 276,42 points et l’indice élargi S&P 500 de 0,24 % à 4283,85 points, se hissant lentement à son nouveau plus haut niveau de l’année.

« On a eu un grand saut de 600 à 700 points pour le Dow Jones vendredi après le rapport sur l’emploi américain », a rappelé Hugh Johnson de Hugh Johnson Economics.

« Maintenant, on reprend un peu de respirations, car, aux yeux de certains investisseurs, ce bond est apparu un peu exagéré », a commenté l’analyste.

Les chiffres de l’emploi étaient positifs avec de fortes embauches (339 000) mais aussi un ralentissement de la hausse du salaire horaire moyen, ce qui est favorable pour l’inflation.

« C’était une bonne combinaison. On n’aurait pas pu demander mieux et le marché a fortement réagi » à la hausse, a encore indiqué M. Johnson.

Outre cette respiration, le marché était aussi « en mode d’attente » avant l’indice d’inflation qui doit être publié la semaine prochaine et surtout la tenue d’une réunion monétaire de la Fed, a estimé Steve Sosnick Interactive Brokers.

Il y a quasiment un consensus pour penser que la banque centrale va faire une pause sur les hausses de taux, au moins pour ce rendez-vous des 13 et 14 juin, en attendant d’évaluer l’évolution des conditions de crédit après les difficultés du secteur bancaire.

L’analyste discerne aussi un intérêt des investisseurs pour d’autres valeurs que celles des grandes capitalisations.

Attrait des petites capitalisations

L’indice Russell 2000 qui regroupe les petites capitalisations a terminé en nette hausse (+2,69 %) de même que les banques régionales. « J’ai tendance à penser que les courtiers cherchent une rotation vers les titres qui n’ont pas encore trop augmenté », a-t-il expliqué.

Parmi les banques régionales, Comerica a bondi de 7,19 %, Zions Bancorporation de 4,87 %.

Au sein des mégacapitalisations, Apple a calé (-0,25 %) après son entrée dans le métavers la veille.

Le groupe à la pomme a annoncé lundi le lancement de son premier casque de réalité virtuelle et augmentée, baptisé Vision Pro que le fabricant va vendre pour 3500 dollars.

Juste avant l’annonce, le groupe de Cupertino, déjà première capitalisation de Wall Street, avait atteint le sommet, historique en la matière, de 2850 milliards de dollars avant de se rétracter. « C’était typiquement un cas de “on achète sur la rumeur et on vend sur la nouvelle” », a souligné l’analyste de M. Sosnick.

Boeing a cédé 0,71 % après un problème de montage de stabilisateur décelé dans la fabrication du Dreamliner 787 qui va « affecter le calendrier des livraisons à court terme », a indiqué l’avionneur.

Mais c’est surtout l’univers des cryptomonnaies qui a secoué le marché mardi. Après l’attaque en justice de Binance, la plus grande plateforme d’échanges au monde, par la SEC lundi pour contournement des régulations, c’était autour de Coinbase d’être poursuivie par le gendarme de la Bourse.

L’autorité américaine des marchés financiers a assigné devant la justice civile la première plateforme d’échanges de cryptomonnaies des États-Unis, Coinbase, pour non-respect de la régulation.

« Cela a éclaté comme une bombe », a commenté Patrick O’Hare. Le titre de Coinbase sur le NASDAQ a chuté de 12,09 % à 51,61 dollars.

Le gendarme des marchés reproche à la plateforme qui compte 110 millions d’utilisateurs de ne pas s’être enregistrée auprès de lui en tant que plateforme d’échanges et intermédiaire de transactions en cryptomonnaies.

Sur le marché obligataire, les rendements à 10 ans étaient stables à 16 h 30 (heure de l’Est) à 3,68 %.