(New York) La Bourse de New York a conclu en petit repli lundi après une semaine robuste qui avait vu grimper l’indice élargi S&P 500 à son plus haut niveau depuis août dernier.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones a lâché 0,59 % à 33 562,60 points, le NASDAQ, à dominante technologique, a cédé 0,09 % à 13 229,43 points et le S&P 500 a reculé de 0,20 % à 4273,75 points.

Parmi les rares données macro-économiques de la semaine, l’indice d’activité dans les services aux États-Unis a déçu ce qui a terni le ton de la séance.

L’activité dans les services a à peine progressé en mai, l’indice ISM s’établissant à 50,3 %, moins que prévu et à un rythme ralenti par rapport à avril (51,9 %).

« Le secteur des services finit par montrer des signes de faiblesse […], ce qui pourrait devenir encore plus perceptible dans les mois à venir », a estimé Edward Moya d’Oanda.

Par ailleurs, les commandes industrielles ont augmenté de 0,4 % en avril, soit la moitié de la croissance attendue et moins qu’en mars (0,6 %).

À la cote, Apple a eu le vent en poupe en première partie de séance dans l’attente fébrile d’une annonce produit, ce qui a encore fait grimper la première capitalisation boursière à un nouveau sommet historique de 2846 milliards de dollars.

Mais le titre a légèrement viré de bord (-0,76 %) après l’annonce par Apple du lancement sur le marché au début de l’année prochaine du Vision Pro, un casque de réalité virtuelle mixte (virtuelle et augmentée) commercialisé à 3500 dollars.

Vu le prix, les analystes estiment que 150 000 casques seront livrés la première année, estime Dan Ives de Wedbush.

« Vision Pro est un nouveau type d’ordinateur qui augmente la réalité en mélangeant de façon fluide le réel et le numérique », a résumé le patron d’Apple, Tim Cook.

C’est le lancement de produit le plus important pour Apple depuis que la marque a dévoilé sa montre connectée, l’Apple Watch, en 2015.

Meta a cédé 0,45 %, la maison mère de Facebook étant le grand concurrent d’Apple dans le métavers, où ses casques commercialisés à partir de 500 dollars détiennent 80 % du marché.

Globalement, les indices de Wall Street ont fait les frais « de prises de profits après le bond de la semaine dernière », a jugé Peter Cardillo de Spartan Capital.

Vendredi, le NASDAQ avait fini à son plus haut niveau en clôture depuis 13 mois, tandis que le S&P 500 n’avait plus connu ces hauteurs en fin de séance depuis 9 mois.

Amazon (+0,85 %), Tesla (+1,70 %), Alphabet (+1,12 %) sont toutefois restés largement dans le vert lundi.

Le géant des micro-processeurs Intel a chuté de 4,63 % alors qu’Apple va équiper son nouvel ordinateur Mac Pro de son propre processeur m2 Ultra.

La chaîne d’articles bon marché Dollar General a reculé de 4,36 % après une dégradation d’appréciation de l’action par Morgan Stanley.

La décision de l’autorité boursière américaine SEC de poursuivre en justice Binance, la plus importante plateforme d’échanges de cryptomonnaies, pour contournement de la réglementation a bouleversé les actifs du monde des cryptomonnaies.

Le bitcoin perdait plus de 6 % à 25 609 dollars vers 16 h 40 (heure de l’Est).

A Wall Street, la plateforme Coinbase, qui est elle aussi menacée d’être poursuivie par la SEC, s’est effondrée de 9,05 % à 58,71 %.

Robinhood, l’application de courtage qui offre également d’investir dans les cryptoactifs, a reculé de 3,32 %.

Du côté du marché obligataire, les rendements se sont détendus à la marge, le taux à 10 ans s’inscrivant à 3,68 % contre 3,69 %.