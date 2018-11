L'économie lavalloise en cinq chiffres

34 898 $

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant était de 34 898 $ en 2016 à Laval, indique l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). Il se crée 20 % moins de richesses par habitant que la moyenne québécoise, ce qui s'explique par le fait que la moitié des Lavallois travaillent à Montréal. Mais le revenu disponible par habitant est sensiblement équivalent entre Laval (27 334 $) et le Québec (27 723 $) : les Lavallois obtiennent la même part de richesse, sauf que la moitié d'entre eux la créent hors de leur ville de résidence.

11 207

Laval compte 11 207 entreprises sur son territoire, qui procurent 155 800 emplois, selon les chiffres de Statistique Canada pour l'année 2017. Et ces entreprises sont actives : le taux d'occupation des espaces industriels côtoie des sommets à 96,2 % au quatrième trimestre 2017 contre 94,5 % un an plus tôt. Et le taux d'occupation hôtelière a gagné plus de 10 points de pourcentage en deux ans pour s'établir à plus de 80 % en 2017, selon Tourisme Laval.

5,2 %

La situation de l'emploi est plutôt meilleure à Laval que dans l'ensemble de la province. À Laval, le taux de chômage s'élève à 5,2 %, selon les chiffres de l'ISQ pour le mois d'octobre. C'est légèrement inférieur au taux de chômage de l'ensemble du Québec, qui est de 5,4 % pour la même période. Mais c'est surtout par son taux d'emploi de 64,6 % que Laval se démarque de la moyenne provinciale de 60,6 %.

84,6 %

L'économie de Laval repose très fortement sur les services, qui représentent 84,6 % de l'emploi du territoire, selon les chiffres de Statistique Canada pour l'année 2017. C'est bien davantage que la moyenne québécoise qui s'établit à 81,4 %. L'écart réside dans la place importante que tiennent les services aux ménages (commerce de détail, transport, hébergement et restauration) dans l'emploi : 32,5 % à Laval contre 27,5 % pour le Québec. Mais la part de l'agriculture (0,4 %) est cinq fois moins forte que la moyenne provinciale (2,2 %).

30,7 %

Laval possède un très important potentiel de croissance de sa population. L'indicateur de perspectives démographiques de l'ISQ table sur une croissance de 30,7 % du nombre de Lavallois entre 2011 et 2036. C'est une croissance presque deux fois plus forte que celle attendue pour le Québec sur la même période (17,3 %). La densité de la population devrait donc encore augmenter : on compte 1777 habitants au kilomètre carré dans l'île Jésus, ce qui reste deux fois moins qu'à Montréal (4081 habitants au kilomètre carré).