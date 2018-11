Rendre ses employés heureux pour les garder

« Nous pensons qu'un employé impliqué va fournir un meilleur rendement », précise la gestionnaire des trois résidences pour personnes autonomes et semi-autonomes. Elle insiste sur l'importance de valoriser le travail des préposés (très majoritairement des femmes). « On n'hésite pas à leur donner une petite tape dans le dos, à l'occasion, pour leur dire merci ! » ajoute-t-elle.

Ces « merci ! » et ces « bravo ! » ne viennent pas que de la direction, précise Chantal Bruyère. « Ça vient aussi de nos employés eux-mêmes, à qui nous proposons d'écrire des mots gentils à l'intention d'un ou une collègue, explique-t-elle. À l'origine, ça pouvait sembler enfantin, mais ce n'est pas du tout le cas ! Les employés trouvent ça drôle, et valorisant, de se faire dire merci ou bravo pour la qualité de leur intervention auprès d'une personne âgée. »

Chantal Bruyère, ex-infirmière, rappelle que la mission première des Résidences consiste à « prendre soin des aînés », pour leur mieux-être et pour leurs familles. « Ce n'est pas un travail facile, mais c'est hyper valorisant, soulève-t-elle. Nos employés sont des gens de coeur qui traitent nos résidants [50 % de la clientèle est en perte d'autonomie] avec grand respect, et qui sont fiers d'occuper un emploi dans le domaine des soins de santé. »

CONTRER LA PÉNURIE DE MAIN-D'OEUVRE

Mais il ne faut pas croire que le recrutement de nouveaux employés qualifiés et dévoués est chose simple, convient Chantal Bruyère.

« On vit la pénurie de main-d'oeuvre, comme dans d'autres secteurs d'activité. Chez nous, par contre, on s'en tire mieux qu'ailleurs, sans doute parce qu'on encadre bien nos employés et qu'on reconnaît leur apport. » - Chantal Bruyère

Elle revient sur le thème de l'équité et de la reconnaissance. « On fait en sorte d'être droit et juste envers tout notre monde », souligne-t-elle.

Cela fait trois ans que l'entreprise « nivelle par le haut » en encourageant ses employés à améliorer leurs pratiques, au quotidien, dans la collégialité. « Nous formons nos employés afin qu'ils puissent effectuer des tâches [donner un bain et faire prendre des médicaments] dans le respect de nos résidants, soumet-elle. Nous avons une façon uniforme de faire les choses afin que les résidants se sentent à l'aise, peu importe la préposée qui se trouve en leur présence. »

Chose certaine, les familles « apprécient de voir la façon avec laquelle on s'occupe de nos résidants », observe Chantal Bruyère. « Elles nous le font savoir en nous envoyant des petits mots d'appréciation », évoque-t-elle. Elle ne cache pas que « la mauvaise publicité » entourant certaines résidences l'emporte souvent sur « les bons coups », mais elle préfère voir la progression des trois résidences qu'elle dirige depuis sept ans. « On a de bonnes équipes », résume-t-elle. Une préposée âgée de 72 ans est sortie de sa retraite « parce qu'elle s'ennuyait de son travail ! », indique la gestionnaire.