Aluminium - Au coeur des centres de recherche

Martin Primeau

Collaboration spéciale La Presse La Presse

Le Québec renferme une série de centres de recherche publics et privés spécialisés en procédés de fabrication et de transformation de l'aluminium. Ces centres d'expertise sont dispersés aux quatre coins du Québec et augmentent la place du métal ultra léger dans nos vies. Voici quatre d'entre eux.