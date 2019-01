Aérospatiale - Recrutement intensif dans tous les secteurs

Didier Bert

D'ici un an, les travailleurs de l'industrie aérospatiale québécoise seront plus nombreux que jamais. Les entreprises manufacturières continuent de recruter à un rythme soutenu des employés des métiers spécialisés et des techniciens. Leur plus grand défi est désormais de parvenir à trouver la main-d'oeuvre formée, quitte à trouver des solutions originales pour combler les besoins.