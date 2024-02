Quand les projets sur la Rive-Sud ont commencé à s’accumuler pour Équipe Laurence, firme d’ingénierie civile, la solution pour en faciliter la gestion a été d’ouvrir un bureau à Belœil. Le premier sur la Rive-Sud, mais le sixième pour cette entreprise en pleine expansion qui ne manque pas de créativité pour pallier les problèmes.

Julie Chaumont Collaboration spéciale

« En génie civil, on doit toujours être proches de nos projets parce qu’on fait de la surveillance et c’est souvent de la surveillance à temps plein, donc c’était tout à fait normal d’aller s’implanter sur la Rive-Sud », dit Alexandre Latour, président et chef de la direction.

La Montérégie est une région qui connaît l’une des meilleures croissances démographiques du Québec depuis plus de 30 ans. L’ouverture d’un bureau à Belœil permettra à Équipe Laurence d’étendre ses services sur le territoire. Le carnet de commandes de l’entreprise en service depuis 1983 compte déjà trois projets d’importance.

Beaucoup de promoteurs immobiliers avec qui on travaille déjà dans la couronne nord ont des projets sur la Rive-Sud. On était déjà connus là-bas. Alexandre Latour, président et chef de la direction d’Équipe Laurence

Officiellement ouverts depuis décembre dernier, les nouveaux bureaux sont situés dans le Vieux-Moulin de Belœil, où loge aussi une microbrasserie avec vue sur l’eau ; un cadre de travail attirant pour les jeunes ingénieurs de la région. « En contexte de pénurie de main-d’œuvre, on réussit quand même à attirer des employés. On a une vision un peu plus jeune, je pense, que les autres entreprises. On offre de la flexibilité, mais toujours axée sur le plaisir et avoir des projets intéressants pour les employés. »

Axé sur les solutions

Lorsqu’un problème surgit, c’est à la créativité que font appel les employés d’Équipe Laurence. Pénurie de garderies dans les Laurentides ? Ouverture d’un service de garde au siège social de Sainte-Adèle. Pénurie de dessinateurs dans l’industrie ? Ouverture d’un programme d’attestation d’études collégiales (AEC) à même leurs bureaux.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Alexandre Latour, président et chef de la direction d’Équipe Laurence

On a été assez créatifs pour voir comment on pourrait régler le problème de dessin dans notre secteur et on a réussi. On est bien fiers. Alexandre Latour, président et chef de la direction d’Équipe Laurence

Ainsi, grâce à un partenariat avec le cégep de Saint-Jérôme, 15 élèves ont commencé ce mois-ci leurs études dans les locaux du Campus Équipe Laurence à Sainte-Adèle. Le programme crédité de courte durée leur permettra d’exercer la profession de dessinateur ou dessinatrice spécialisé en génie civil.

Rêver l’avenir

« La créativité fait partie de nos valeurs parce qu’on veut essayer de faire des projets différemment », dit Alexandre Latour. C’est entre autres ce qui a motivé le développement d’une technologie permettant de chauffer et de climatiser le bâtiment du siège social à partir des eaux usées de la Ville de Sainte-Adèle.

Ce qui attend l’entreprise dans les prochaines années ? Outre les nombreux projets dans les différentes régions de la province, M. Latour mentionne la recherche de solutions pour les problèmes de gestion de l’eau, courants dans le génie civil. « On travaille sur un brevet qui est relié à l’eau pluviale ; un système d’eau pluviale », révèle-t-il.