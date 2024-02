La méga-usine de 7 milliards que construira Northvolt en Montérégie est « plutôt un bon projet », mais une évaluation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) aurait été « nécessaire ». C’est ce qui ressort d’un sondage mené par Léger pour l’entreprise suédoise dans les deux municipalités qui accueillent le complexe et quatre autres situées à proximité. Tour d’horizon.

72 %

Près des trois quarts des personnes sondées estiment que l’usine de cellules de batteries, construite sur un ancien terrain industriel qui chevauche Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, est « plutôt un bon projet ». « Ce sont sept répondants sur dix qui sont en accord avec le fait que malgré les critiques, il faut aller de l’avant avec le projet », souligne le coup de sonde. Dans l’ensemble, environ la moitié des répondants ont une opinion favorable de Northvolt en raison de la création d’emplois. Plus de 3000 personnes doivent travailler dans l’usine à terme.

67 %

C’est la proportion des répondants qui estiment qu’une évaluation du BAPE aurait été « nécessaire » pour l’usine. Au total, 34 % des personnes sondées sont « totalement en accord » avec ce scénario. Le mécanisme du BAPE oblige notamment le promoteur à présenter une étude d’impact et la tenue de consultations publiques. C’est à ce moment que le public peut intervenir. L’organisme transmet par la suite ses recommandations au gouvernement. Northvolt n’est pas assujettie à cette procédure. L’entreprise bénéficie de la modification d’un règlement par Québec, qui a relevé le plafond d’assujettissement du cadre réglementaire pour des usines qui fabriquent des matériaux de batteries.

64 %

Malgré l’absence d’un BAPE, une majorité des répondants estiment que l’entreprise et les « élus locaux » vont « consulter correctement la population » dans le cadre de ce mégaprojet. Selon le sondage, les impacts environnementaux, les répercussions du chantier sur les milieux humides et la taille du complexe figurent au haut de la liste des raisons évoquées par les personnes sondées qui ont une « mauvaise opinion du projet ». « Nous comprenons que nous avons encore des réponses à fournir et nous le ferons, affirme Paolo Cerruti, cofondateur de Northvolt et président-directeur général des activités nord-américaines de la compagnie. Nous souhaitons réaliser ce projet avec et pour les communautés. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La méga-usine de Northvolt sera construite sur le terrain qui abritait autrefois l’ex-usine d’explosifs de la Canadian Industries Limited (CIL).

59 %

Une majorité écrasante (91 %) de personnes sondées croient que la construction d’une usine de cellules de batteries sur la Rive-Sud aura un « impact positif pour l’économie » dans la région. Mais la construction d’une méga-usine, dont les activités doivent démarrer en 2027 et qui finira par accueillir plusieurs milliers de travailleurs, risque d’aggraver « les problèmes de pénurie de logements dans la région ». C’est ce que croient six personnes interrogées (59 %) sur dix. À Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, cette proportion atteint 56 %.

500

Il s’agit du nombre de résidents interrogés dans le cadre du sondage téléphonique de Léger. En plus de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, l’enquête s’est déroulée à Belœil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et Saint-Bruno-de-Montarville. La marge d’erreur est d’environ 4,4 %, 19 fois sur 20.