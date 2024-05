(Los Angeles) Melinda Gates, qui présidait l’une des fondations philanthropiques les plus influentes du monde, a annoncé lundi qu’elle allait quitter cette organisation, fondée avec son désormais ex-mari, Bill Gates.

Agence France-Presse

Mme Gates a déclaré sur X qu’elle était « immensément fière » du travail de la Fondation Bill et Melinda Gates, créée par le couple en 2000. Son dernier jour au sein de cette organisation, particulièrement engagée en matière de santé et de réduction de la pauvreté, sera le 7 juin.

La fondation est l’un des principaux donateurs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et exerce une influence considérable sur les politiques des pays en développement, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation.

Son travail a entre autres permis de réduire la mortalité liée au paludisme et à d’autres maladies infectieuses.

M. et Mme Gates ont annoncé leur intention de divorcer en mai 2021, après 27 ans de mariage. La fondation avait alors déclaré qu’ils resteraient coprésidents de l’organisation.

« Le moment est venu pour moi d’aborder le prochain chapitre de ma philanthropie », a expliqué Mme Gates en ajoutant qu’elle allait disposer de 12,5 milliards de dollars pour s’engager « auprès des femmes et des familles ».

« Nous vivons un moment crucial pour les femmes et les filles aux États-Unis et dans le monde entier, et ceux qui luttent pour protéger et faire progresser l’égalité ont un besoin urgent de soutien », a-t-elle ajouté.

Nouveau nom

De son côté, Bill Gates a salué les « contributions essentielles » de sa femme au sein de la fondation.

« Je suis désolée de voir Melinda partir, mais je suis sûre qu’elle aura un impact énorme dans son futur travail philanthropique », a-t-il déclaré sur X le milliardaire, fondateur de Microsoft.

Il restera « pleinement engagé » au sein de la fondation, a-t-il ajouté.

Après ce départ, l’organisation va être renommée et portera le nom de Fondation Gates, a précisé son dirigeant exécutif, Mark Suzman.

Depuis sa création en 2000, l’organisation a dépensé 53,8 milliards de dollars, selon son site internet. Une somme qui a selon elle contribué à la division par deux de la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans, observée depuis 1990.

En 2023, la fondation a financé des projets dans 48 États des États-Unis et 135 pays du monde.

Outre la fortune personnelle de Bill Gates, l’organisation a également été largement financée par le milliardaire et homme d’affaires américain Warren Buffett.