Vous pensez tout connaître du régime enregistré d’épargne-retraite (REER)… Mais savez-vous depuis quand il existe ? Combien les Canadiens versent-ils chaque année dans leurs REER ? Combien de Québécois l’utilisent-ils ? Et dans quelle région du Québec les contribuables obtiennent-ils le plus souvent des déductions ? Réponses en quatre chiffres.

Didier Bert Collaboration spéciale

67 ans

Le REER a 67 ans... soit l’âge de la retraite de bon nombre de Canadiens. À sa création en 1957, la contribution était plafonnée à 10 % du revenu de l’année précédente pour un montant maximal de 2500 $. Peu populaire à ses débuts, le REER a bénéficié d’une règle – disparue depuis – pour gagner des adeptes : un contribuable qui ne cotisait pas perdait ses droits. Walter Harris, le ministre des Finances du Canada qui a créé le REER, n’aura pas pu tirer profit de ce programme d’épargne : il a perdu son portefeuille ministériel trois mois après l’avoir présenté dans le budget fédéral.

56,1 milliards

Les Canadiens ont versé 56,1 milliards de dollars dans leurs REER en 2021, selon les dernières données disponibles de Statistique Canada. Cela correspond à environ une fois et demie le budget de la Défense nationale. La cotisation médiane a alors atteint un sommet record de 3890 $. Cela signifie que 50 % des cotisants ont versé dans leurs REER une somme égale ou supérieure à 3890 $ en 2021. Cependant, seul un contribuable canadien sur cinq (22,4 %) a cotisé à ses REER cette année-là. Tous les Canadiens ne détiennent pas de REER, mais on comptait quand même 28,1 millions de personnes possédant un REER en 2021.

1,7 million

Moins de 2 millions de Québécois ont bénéficié de la déduction REER en 2021. Précisément, ce sont 1 772 003 contribuables québécois qui en ont profité, selon Revenu Québec. Cela correspond à 25,6 % de l’ensemble des particuliers déclarants. La déduction moyenne obtenue s’élève à 7100 $. Plus le revenu est élevé, plus la déduction l’est aussi. Les personnes gagnant moins de 25 000 $ par année ont reçu en moyenne une déduction de 1806 $, tandis que ceux gagnant 1 million de dollars et plus ont reçu 34 211 $ en moyenne. Globalement, les hommes obtiennent une déduction moyenne supérieure de 37,8 % à celle des femmes.

29,2 %

C’est dans la région administrative de la Capitale-Nationale que les contribuables parviennent le plus souvent à obtenir une déduction pour REER. En effet, 29,2 % des particuliers de la région de Québec qui ont produit une déclaration de revenus en 2021 ont effectivement profité de cet allégement fiscal, selon les dernières données disponibles de Revenu Québec. Les contribuables de Chaudière-Appalaches (28,2 %) et de la Montérégie (28,0 %) s’en sortent bien aussi. C’est moins le cas pour les résidants de la Côte-Nord (15,2 %), de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (16,7 %), pour qui les déductions pour REER sont les moins fréquentes.