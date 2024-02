Le président et chef de la direction de TFI International, Alain Bédard, qualifie le phénomène connu sous le nom de « chauffeur inc. » de « désastre » pour les entreprises de camionnage.

(Montréal) Le patron de la plus grande entreprise de camionnage du Canada affirme que les classifications fautives généralisées des chauffeurs nuisent aux entreprises comme la sienne ainsi qu’aux chauffeurs, un problème ressenti avec encore plus d’acuité dans une période difficile pour l’économie canadienne.

Christopher Reynolds La Presse Canadienne

Le président et chef de la direction de TFI International, Alain Bédard, qualifie le phénomène connu sous le nom de « chauffeur inc. » de « désastre » pour les entreprises de camionnage, car ceux qui enfreignent les règles obtiennent un avantage concurrentiel.

« Nous perdons du volume parce que le marché est mou et que nous sommes confrontés à une concurrence déloyale dans le cas de “chauffeur inc.” », a-t-il déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique vendredi.

C’est un désastre que nous vivons au Canada et personne ne fait rien pour y remédier. Alain Bédard, président et chef de la direction de TFI International

« Chauffeur inc. » fait référence à la classification fautive des travailleurs comme indépendants, ce qui signifie que l’entreprise ne verse pas d’avantages sociaux et n’assure pas de protections de base du travail.

Les soi-disant entrepreneurs qui travaillent pour une seule entreprise et n’exercent aucun contrôle sur leurs horaires sont dans l’illégalité – et dans une situation risquée, car ils ne bénéficient pas de droits de base tels que l’indemnisation des accidents du travail, les heures supplémentaires, les congés payés ou les indemnités de départ.

Même si Ottawa a pris certaines mesures pour atténuer le problème, les camionneurs et les propriétaires souhaitent que des mesures supplémentaires soient prises. Ils affirment que la crise continue de s’aggraver dans un contexte de retard dans l’application des mesures, ce qui entraîne un recul des profits et du bien-être des travailleurs dans un secteur déjà connu pour ses marges extrêmement minces et ses horaires épuisants.

« Ils ne versent aucun avantage à leurs chauffeurs », a déclaré M. Bédard. L’avantage concurrentiel de « chauffeur inc. » pourrait s’atténuer lorsque la demande reprendra après une année difficile. « Mais ce sera un problème à long terme pour nous tant que personne à Ottawa, au Québec ou à Toronto ne fera rien pour y remédier », a-t-il fait valoir.

Une « approche axée sur l’éducation »

L’année dernière, le bureau du ministre fédéral du Travail a affirmé que le gouvernement se concentrait sur une « approche axée sur l’éducation pour mettre fin à cette pratique discriminatoire ».

« Les employeurs qui continuent d’enfreindre sciemment la loi après avoir été informés et sensibilisés seront tenus responsables », a déclaré Hartley Witten, attaché de presse du ministre Seamus O’Regan, dans un courriel en mai dernier.

L’Association du camionnage du Québec (ACQ) dit avoir déposé en novembre dernier un mémoire auprès de plusieurs ministres du gouvernement du Québec présentant des propositions de modifications législatives pour endiguer le stratagème. L’ACQ a aussi rencontré le mois suivant le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez.

Selon des modélisations présentées en novembre par l’ACQ et appuyées par le cabinet Cain Lamarre, ce serait près de 2 milliards qui n’ont pas été versés en cotisations à l’État québécois depuis le début du phénomène il y a 12 ans.

Entre janvier 2019 et mars 2020, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (WSIB) a audité 204 entreprises de camionnage et constaté que 47 % d’entre elles sous-déclaraient les revenus des chauffeurs, ce qui peut être un indicateur clé d’une mauvaise classification.

Le président de l’Alliance canadienne du camionnage, Stephen Laskowski, a félicité Emploi et Développement social Canada pour avoir intensifié les mesures de répression contre les contrevenants dans le sud de l’Ontario au cours des deux dernières années.

« C’est un nivellement par le bas, et c’est aussi très utilisé pour maltraiter les nouveaux arrivants au Canada », a-t-il déclaré à propos de « chauffeur inc. ».

M. Laskowski a également réclamé des amendes plus importantes et des mesures de répression encore plus sévères pour dissuader les classifications fautives.

Le budget fédéral de l’année dernière prévoyait un financement pour modifier le Code canadien du travail afin d’améliorer la protection de l’emploi des travailleurs sous réglementation fédérale en renforçant les interdictions de classification erronée des employés, a déclaré la porte-parole de l’Agence du revenu du Canada (ARC), Hannah Wardell.

L’automne dernier, l’ARC a lancé la deuxième étape d’une campagne éducative destinée aux « entreprises de prestation de services personnels », une classification fiscale spéciale pour les entrepreneurs qui « seraient considérés comme un employé du payeur » s’ils ne s’étaient pas constitués en société.

« Les informations recueillies au cours de ces deux phases pilotes aideront à orienter les futures activités de formation et de conformité de l’ARC », a affirmé Mme Wardell dans un courriel l’année dernière.