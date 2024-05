Que feriez-vous à la place d’Hydro-Québec pour trouver le moyen d’augmenter la production d’électricité de 9000 mégawatts d’ici 2035 pour répondre à la demande ?

Un jeu qui vient d’être mis en ligne par la société d’État vous permet de jongler avec différentes options et d’en comparer les avantages et les inconvénients. Il est ensuite possible de comparer vos choix avec ceux du Plan d’action 2035 publié par Hydro-Québec en janvier dernier.

La description des impacts de chacun des choix a été limitée pour simplifier le jeu, prévient Hydro-Québec, qui précise que le développement énergétique est plus complexe et qu’il doit tenir compte de plusieurs autres facteurs, dont l’acceptabilité sociale. Les options sont évaluées en fonction des émissions de gaz à effet de serre, de leur coût et de leur fiabilité.

Toutes les combinaisons énergétiques proposées seront « regardées avec intérêt, dit Hydro-Québec, mais nous sommes tout à fait conscients que c’est un jeu et non une consultation ».

Jouez à « Mission 2035 »