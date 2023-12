Eduardo Ruiz est un homme très occupé. Tout en menant une carrière à plein temps de professeur titulaire à Polytechnique Montréal, il est PDG de Ruiz Fabrications Aérospatiales. Cette PME de Laval s’apprête à commercialiser une enveloppe quasi indestructible servant à protéger les boîtes noires des avions de ligne.

Les journées de M. Ruiz commencent à 7 h et se terminent rarement avant 23 h. « Je suis né comme cela ; j’ai besoin de cette adrénaline », explique-t-il. Argentin d’origine, il est arrivé au Canada en 1999 pour y faire, coup sur coup, une maîtrise et un doctorat en génie. Et cela, tout en apprenant le français, notamment grâce à la complicité d’un professeur du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Dans leurs installations, 100 % branchées et automatisées, donc intelligentes, le professeur-entrepreneur et ses 30 employés utilisent des matériaux composites de haute performance destinés à l’industrie aérospatiale. La PME utilise, entre autres, des fibres tissées en 3D.

Virage 4.0

Tout en continuant à fabriquer des pièces de structures primaires (des pièces d’une grande importance, voire vitales, dans le bon fonctionnement d’un avion), l’homme d’affaires s’est mis en tête de créer une enveloppe qui protégerait les boîtes noires des gros transporteurs qui volent au-dessus des océans.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Eduardo Ruiz, PDG de Ruiz Fabrications Aérospatiales

L’entreprise québécoise travaille sur ce produit novateur depuis 2019. Elle a complètement transformé son usine et pris le virage 4.0 à cet égard. Des contrats ont été signés avec d’importants donneurs d’ordres établis à Montréal et ailleurs dans le monde. La commercialisation de l’enveloppe de protection ne saurait donc tarder, dit Eduardo Ruiz.

On est les seuls au monde à fabriquer ce type de produit. Notre enveloppe résiste à un impact au sol, aux explosions et au feu. Elle doit aussi permettre aux boîtes noires de flotter sur la mer pour être facilement récupérables. Eduardo Ruiz, PDG de Ruiz Fabrications Aérospatiales

Autrefois simple actionnaire, Eduardo Ruiz a racheté l’entreprise en 2016 pour en devenir l’unique propriétaire. Il a d’ailleurs rebaptisé la PME : Ruiz Fabrications Aérospatiales (connu sous le nom de Ruiz Aerospace Manufacturing [RAM] ailleurs sur la planète). Son but était clair : devenir une entreprise offrant des produits très nichés.

« Nous ne voulons pas être en concurrence avec des entreprises qui fabriquent des produits à grande échelle, dit-il. Nous, ce qu’on vise, c’est d’occuper une place dans les marchés de niche. On veut fabriquer des pièces uniques, exclusives, ayant une très grande valeur ajoutée. La science et la technologie se chevauchent dans notre entreprise. »

Deux principaux défis

Les deux principaux défis qui attendent la PME sont la gestion de la croissance et la main-d’œuvre, soutient M. Ruiz.

« Nous sommes à la veille de connaître une forte croissance, révèle-t-il. Ce sera en soi un gros défi. Mais à cela s’ajoute la pénurie de main-d’œuvre. On essaie toutes sortes de choses, dont le recrutement à l’étranger. Idéalement, on aimerait recruter localement des gens formés en aérospatiale ou en sciences. »

Qui dit enveloppe protectrice, dit rigueur et processus de fabrication sans faille. Ruiz Fabrications Aérospatiales travaille donc avec différentes entreprises québécoises afin de tester et d’améliorer ses produits.

« Les tests thermomécaniques, de balayage [scan], de solidité, etc., on les fait avec des entreprises spécialisées, affirme Eduardo Ruiz. Je crois beaucoup aux collaborations. Ça aide à mieux comprendre les choses afin de raccourcir les temps de fabrication et de commercialisation d’un produit. »

Ruiz Fabrications Aérospatiales a remporté le prix Gilles-Demers 2023 de l’Engagement envers l’innovation décerné par Aéro Montréal.