Fort d’un financement de plus de 7 millions de dollars, Recharge Véhicule Électrique (RVE), une firme de Laval, pourra accélérer la cadence du développement et de l’installation de son système de gestion de l’énergie pour véhicules électriques (SGEVE) dans les habitations multilogements.

Jean Gagnon Collaboration spéciale

Le système de RVE est en fait un appareil de contrôle adjacent au compteur électrique de l’édifice qui permet d’imputer les frais de recharge à chaque utilisateur, mais qui permettra aussi que l’opération de recharge se fasse en dehors des heures de pointe de l’utilisation du réseau électrique, afin de libérer éventuellement jusqu’à 4000 mégawatts du réseau.

Cofondée en 2015 par le duo (frère et sœur) David et Marie-Pier Corbeil, la firme profitera pour la première fois de capitaux extérieurs à la suite d’une entente de partenariat minoritaire avec Fondaction, Exportation et développement Canada (EDC) et Investissement Québec. Ces trois entités contribueront chacune à hauteur de 2 millions au capital. De plus, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie avait déjà annoncé une subvention de près de 2 millions, ce qui porte l’apport de capitaux, équité et subvention, à tout près de 8 millions.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE David et Marie-Pier Corbeil, cofondateurs de Recharge Véhicule Électrique

Cet apport de capitaux ne vise certes pas à rétablir la situation financière de RVE. « Nous sommes déjà profitables », assure David Corbeil. « Mais force est d’admettre que dans le climat économique actuel, le financement est plus difficile à obtenir », ajoute-t-il.

La firme convoite le marché nord-américain. « Déjà plus de la moitié de notre chiffre d’affaires provient de nos voisins au sud de la frontière », dit le cofondateur. Et le plan de développement est ambitieux. « L’objectif de l’entreprise est d’atteindre un chiffre d’affaires total de 100 millions d’ici cinq ans », confie-t-il.

La recharge des véhicules électriques aux États-Unis est un marché mal desservi, estime-t-il. L’expansion de ce côté de la frontière est donc probable. Déjà, des acquisitions apparaissent sur l’écran radar de RVE. Mais David Corbeil ne prévoit pas effectuer de transaction dans un avenir immédiat. Les 12 prochains mois risquent d’être une période difficile pour le secteur immobilier, selon lui. Mieux vaut dans ce contexte faire preuve de prudence quant aux projets d’expansion, croit-il. Et il nous confie, petit sourire en coin, que ses nouveaux partenaires sont bien d’accord avec cette approche. L’avenir n’en est pas moins prometteur.

Nous sommes encore petits comparés à certaines entreprises du secteur, mais nous sommes très agiles. David Corbeil, président et cofondateur de RVE

La production de l’équipement du SGEVE de RVE s’effectue à son usine d’une superficie de 15 000 pi⁠2 située à Saint-Laurent, où l’on emploie une vingtaine de personnes.

Mais c’est à Laval que se trouve le siège social de l’entreprise, ainsi que son centre d’innovation que dirige Marie-Pier Corbeil. On y retrouve actuellement 32 personnes. C’est sous sa direction que RVE a développé un outil complet d’information que l’on retrouve à l’adresse web murbly.com. Toute l’information pertinente et nécessaire à l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques en contexte d’immeuble multirésidentiel s’y retrouve. Ainsi, en plus d’offrir les solutions techniques, RVE s’assure de renseigner et d’accompagner les futurs utilisateurs.

Fournir des outils de recharge de véhicules électriques dans des immeubles où résident plusieurs propriétaires n’est pas simple, car il faut composer avec les règles qui gouvernent la copropriété. Mais les bénéfices se feront sentir sur la valeur des propriétés. Le jour n’est pas loin où les bornes de recharge deviendront une priorité pour tout acheteur de condo, croit David Corbeil

Chose certaine, il est grand temps de s’en préoccuper. Une enquête de KPMG réalisée il y a deux ans révélait déjà que 68 % des Canadiens allaient envisager de faire l’acquisition d’une voiture électrique pour leur prochain achat d’un véhicule neuf.