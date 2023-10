Le Québec jouit d’une excellente réputation dans des secteurs clés tels le transport électrique et la mobilité intelligente. Dans l’Ouest américain, notamment auprès des grands donneurs d’ordres californiens, nos entreprises sont perçues comme agiles et innovantes.

Les yeux et les oreilles sur le terrain

Tout l’Ouest américain, dont bien sûr la Californie, est une terre fertile au développement économique. On n’a qu’à penser au secteur de la technologie de la Silicon Valley. Ainsi que bien d’autres marchés propices aux exportations pour les PME québécoises. La délégation générale du Québec à Los Angeles est au cœur de toute cette action. Entretien avec le délégué général, David Brulotte.

Jean Gagnon

D’entrée de jeu, David Brulotte explique que le processus a quelque peu changé au cours des dernières années. Dans la foulée, Export Québec est maintenant Investissement Québec International (IQI). Ainsi, une entreprise ayant des visées sur l’exportation contacte d’abord IQI, qui l’aide à comprendre les besoins. Puis elle est guidée vers la délégation générale pour explorer les capacités d’exportation.

Mais il ne faut pas se méprendre. « La délégation générale n’est pas un trade office. Le chef de bureau ouvre les portes que les chefs d’entreprise auraient de la difficulté à ouvrir », dit David Brulotte. Par exemple, la Californie connaît des problèmes énergétiques importants. Elle souhaite décarboner son économie. « Grâce à son électricité, le Québec a une bonne histoire à raconter à ce sujet, et la délégation saura le faire », dit-il.

Le Québec jouit également d’une excellente réputation dans des secteurs clés tels le transport électrique et la mobilité intelligente. Dans l’Ouest américain, bien qu’ils soient éloignés, les grands donneurs d’ordres savent que le Québec possède de grandes capacités et un fort élan en intelligence artificielle (IA). Nos entreprises sont perçues comme agiles et innovantes. « Étonnamment, ces gens ont tous entendu parler de Sherbrooke », ironise David Brulotte.

La diplomatie identitaire

Le défi pour les PME québécoises est de se faire connaître, et c’est là que la délégation générale entre en jeu.

Nous ne sommes pas un développeur commercial, mais plutôt le maillon de la chaîne qui a la capacité de se faire entendre chez les grands donneurs d’ordres, ce que les PME, souvent, n’ont pas. David Brulotte, délégué général du Québec à Los Angeles

« Nous organisons plusieurs missions économiques où l’on fait ce qu’il serait convenu d’appeler de la diplomatie identitaire. Les messages du Québec résonnent bien », ajoute-t-il.

Par ces missions, la délégation générale du Québec à Los Angeles tente également de créer des chaînes de valeur en utilisant nos grands acteurs pour ouvrir la porte à nos PME, explique David Brulotte. Il cite en exemple le Cirque du Soleil qui rayonne dans l’Ouest américain dans le secteur du divertissement.

Représentation plutôt que lobbyisme

Fréquemment, des cas se présentent où les autorités modifient la réglementation quant à des appels d’offres en voie d’être acceptés. Comment les PME québécoises pourraient en être exemptées ? Pour l’entreprise, cela signifierait se lancer dans un lobbyisme long, compliqué, ainsi que très coûteux et souvent voué à l’échec. Mais pour la délégation, c’est différent, explique David Brulotte. « Elle peut et réussira souvent à sensibiliser l’État hôte que nous sommes partenaires, et ainsi obtenir une exemption de facto », dit-il.

Une organisation solidement établie

Inaugurée en 1970, la délégation générale du Québec à Los Angeles fait la promotion des intérêts du Québec dans les secteurs des affaires, de l’investissement, des institutions gouvernementales, de l’éducation, de la culture et des affaires publiques. Ses activités couvrent 13 États.

Avec à peine plus de 20 employés, la délégation n’en demeure pas moins solidement implantée comme les yeux et les oreilles de nos PME sur le terrain dans l’Ouest américain. David Brulotte

Sur le plan des affaires, le cœur de son travail porte sur les PME, qui comptent pour au moins 85 % de ses préoccupations. Investissement Québec est son principal allié. « On se parle tous les jours », dit David Brulotte, dont la feuille de route inclut un arrêt de quelques années chez l’organisme qui veille au financement des PME québécoises pas seulement à la maison, mais aussi pour leurs projets à l’étranger.