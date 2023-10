« On est en croissance de 20 % à 25 % par année depuis notre fondation, en 2009 », dit le président et propriétaire de Distribution Composites, David Conroy.

Distribution Composites, distributeur de produits pour la fabrication de matériaux composites, ouvrira ce mois-ci un centre de distribution de 6000 pi2 à Shediac, au Nouveau-Brunswick. Déjà en croissance de 25 % cette année, l’entreprise vise ainsi à assurer la poursuite de sa croissance en perçant le marché des Maritimes.

Simon Lord Collaboration spéciale

Actuellement, 90 % des ventes de Distribution Composites sont réalisées au Québec. Environ les trois quarts de ses clients sont des entreprises du secteur industriel, comme des fabricants de canots, de balcons, de pièces d’avions ou d’éoliennes. La balance est accaparée par les clients particuliers, qu’elle sert maintenant au moyen d’une boutique de 1000 pi⁠2 ouverte il y a deux mois.

Livraison rapide

« On est en croissance de 20 % à 25 % par année depuis notre fondation, en 2009. Notre force, c’est qu’on tient nos produits en stock, alors on peut livrer dans la journée, ou le lendemain, alors que nos concurrents livrent en une à trois semaines », dit le président et propriétaire, David Conroy.

L’entreprise vend tous les produits qui servent à fabriquer des matériaux composites comme de la fibre de verre, soit des résines, des adhésifs, des tissus, du renfort, des solvants et de l’époxy. Les outils, aussi : pinceaux, fusil pour application d’enduit gélifié, ciseaux à kevlar.

Pour assurer que sa croissance se poursuive, le président mise actuellement sur la région des Maritimes.

Dans les Maritimes, on est partis de zéro, il y a trois ans, à 3 millions de ventes cette année, et on est allés chercher 112 clients de la concurrence, de sorte qu’on a aujourd’hui un chiffre d’affaires de 20 millions. David Conroy, président et propriétaire de Distribution Composites

Un nouveau centre de distribution

Actuellement en construction, le nouveau centre de distribution de l’entreprise, à Shediac, devrait entrer en activité d’ici la fin du mois. Avec la construction navale qui tourne rondement, l’entreprise flaire une demande soutenue pour ses produits.

« On réalise beaucoup de ventes auprès des fabricants de bateaux de pêche, comme des homardiers et des crabiers, explique David Conroy. D’ici 18 mois, j’évalue que je vais aller chercher 7 millions de ventes de plus, juste à l’Île-du-Prince-Édouard. »

Le président dit n’avoir pas encore terminé d’élaborer son plan de match pour la Nouvelle-Écosse, mais estime qu’il pourra aller y repêcher une trentaine de nouveaux clients potentiels : « Il y a un marché de 15 à 20 millions qui traîne là-bas, facilement. On a des gros objectifs pour le marché des Maritimes. »

Une partie de sa stratégie de vente sur ce marché consistera à n’y vendre pas seulement des produits liés aux matériaux composites. L’entreprise élargira également sa gamme de produits pour y inclure tous les accessoires dont sont équipés les bateaux de pêche.

« Chaque bateau est muni de 150 000 $ d’équipement spécialisé, dit David Conroy. On vendra donc toutes ces pièces également : moteurs, écrous, GPS. Ça va augmenter notre force sur ce marché. »