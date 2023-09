Un scanneur pour modéliser et concevoir des plans d’arpentage, une application avec caméras pour suivre l’évolution d’un chantier en temps réel, un exosquelette pour prévenir les blessures, un robot pour pallier la pénurie de main-d’œuvre… Des innovations dans le milieu de la construction, ce n’est pas ce qui manque. Mais comment repérer celles dont vous avez besoin ?

Julie Chaumont Collaboration spéciale

Depuis quelques mois, Batimatech vient en aide aux acteurs du milieu de la construction pour faciliter la recherche et la prise de décision. Élaboré autour de deux grands axes – les solutions technologiques et les équipements –, ce vaste répertoire en ligne, 100 % gratuit, vise à améliorer et à accélérer la transformation numérique dans le secteur de la construction.

Ce répertoire est l’initiative de Batimatech, un OBNL montréalais dont la mission est de favoriser l’innovation, la collaboration, l’agilité et l’intégration des meilleures solutions numériques en construction. Il a été mis sur pied dans la foulée de l’Offensive de transformation numérique (OTN) du gouvernement du Québec et grâce à la collaboration du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI).

Pour réussir à créer ce pont entre les chercheurs de solutions et les fournisseurs de solutions, l’équipe de Batimatech a procédé à un vaste recensement technologique. « On a établi 70 critères pour arriver à analyser les solutions pour le secteur. On a créé deux comités pour analyser la perspective des équipements et la perspective des solutions technologiques. De ces comités-là, on a créé un document d’une soixantaine de questions et de ces 60 questions-là, on a partagé à l’écosystème un filtre par type de projets, dans le langage du secteur de la construction », explique Francis Bissonnette, président et fondateur de Batimatech.

On n’a pas créé un bottin, on a créé un répertoire d’aide à la prise de décision positionné sur qui tu es comme individu dans l’organisation. Francis Bissonnette

Pendant plus d’un an, la gestionnaire de projet, Nicole Kirschner, a effectué la recherche de solutions innovantes. « J’ai commencé par le Québec, le Canada, après j’ai été à l’international – Europe, États-Unis, un peu partout – et j’ai contacté des gens, rempli le formulaire avec eux », raconte-t-elle.

En résulte une plateforme en ligne fourmillante de références. « Un outil qui aide encore plus l’industrie », selon M. Bissonnette.

Conférences, formations, réseautage…

JeBatimatech s’inscrit dans l’ADN de Batimatech qui, depuis huit ans, guide le secteur de la construction vers la transformation numérique. En plus de la trentaine de formations offertes en continu, un évènement annuel – le Grand Batimatech – réunit de nombreux acteurs de la construction et de l’immobilier pour deux jours de conférences et de réseautage.

Pour Francis Bissonnette, l’évènement montréalais représente encore plus que du réseautage. « C’est du réseautage, mais c’est aussi le fait de se positionner dans l’univers, c’est-à-dire que quand [les gens] viennent à l’évènement Batimatech, ils peuvent utiliser un langage et le tester – est-ce que les gens comprennent quand je parle ; parce que tu as des gens technos, mais des gens des solutions et plein de modèles de développeurs –, et donc de se confronter au marché, d’être capable de le solliciter, mais aussi d’avoir un dialogue », précise-t-il.