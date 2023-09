Vidéotron, Simard Transport, Autobus Groupe Séguin, Groupe Autocar Jeannois, ArcelorMittal… de plus en plus d’entreprises du secteur des transports font affaire avec Cléo, afin de prendre le virage électrique ou d’optimiser leur parc de véhicules électriques. Portrait de cette filiale peu connue d’Hydro-Québec.

Julie Chaumont Collaboration spéciale

Depuis son inauguration officielle à l’automne 2022, Cléo ne cesse d’être sollicitée. « Je dirais que dans la dernière année, la taille de l’équipe a doublé. On a près de 500 véhicules pour lesquels la recharge est pilotée par notre plateforme », révèle Jeff Desruisseaux, PDG de cette filiale d’Hydro-Québec.

Entièrement conçue à l’interne, la plateforme intelligente de gestion de recharge de Cléo génère des plans de charge adaptés aux besoins des véhicules électriques en régulant les coûts d’électricité, selon les opérations du client.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Jeff Desruisseaux, PDG de Cléo

Concrètement, on s’assure que les véhicules reçoivent la charge adéquate pour accomplir leur trajet au meilleur coût, et ça se fait par une plateforme technologique qu’on a conçue et qu’on met à la disposition de nos clients. Jeff Desruisseaux, PDG de Cléo

Cette plateforme s’intègre dans l’offre de Cléo, qui se targue d’offrir un service clés en main, afin de prendre le virage électrique. « L’idée, c’est qu’on accompagne les transporteurs, les opérateurs de parcs de véhicules à travers les différents jalons à franchir pour assurer une transition vers un parc de véhicules électriques bien réussi », dit M. Desruisseaux.

« On est là vraiment de la conception des sites de recharge au déploiement et à la mise en service des infrastructures de recharge. Une fois qu’on a fait la mise en service, on est là également pour aider les opérateurs à exploiter leur infrastructure de recharge et à les aider à avoir une gestion optimale de la recharge de leur parc de véhicules. Donc on a un service qui est vraiment tout compris », continue-t-il.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Cléo se targue d’offrir un service clés en main, afin de prendre le virage électrique.

Un accompagnement rentable

Choix des véhicules, taille des batteries, puissance des bornes de recharge, temps nécessaire pour le raccordement au réseau... L’électrification des transports est un changement majeur dans l’industrie et certains pièges peuvent coûter cher.

« Souvent, soit [que les transporteurs] vont surdimensionner leur infrastructure de recharge – ils vont avoir quelque chose qui est beaucoup trop costaud, qui va leur coûter très cher aussi –, soit ils vont sous-dimensionner, et à ce moment-là subir les conséquences de ne pas être capables d’avoir le niveau de charge requis pour leurs besoins opérationnels », révèle Jeff Desruisseaux.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE La filiale d’Hydro-Québec se considère comme une pionnière dans le virage de l’électrification des transports.

Une saine coopétition

Les défis sont importants en électrification des transports si on veut atteindre les cibles fixées par le gouvernement. La filiale d’Hydro-Québec se considère comme une pionnière dans ce virage majeur, mais n’a pas l’ambition de dominer le marché.

« L’électrification des transports, on ne peut pas aujourd’hui parler de compétition dans ce marché. On est beaucoup plus, à la limite, dans une très saine coopétition, où les gens doivent collaborer ensemble parce que le marché n’est pas à maturité, les technologies ne sont pas matures et on se doit d’apprendre les uns des autres », dit Jeff Desruisseaux.