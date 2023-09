Qu’est-ce qui pousse des investisseurs des quatre coins du monde à financer Eli Health ? Il y a un énorme besoin et actuellement aucune offre. Le test développé par la PME permet aux femmes de mesurer elles-mêmes le taux de certaines hormones par la salive et d’obtenir instantanément un portrait en temps réel de leur état de santé global, ce qui est une première. Mesurer la cortisone, par exemple, peut communiquer des informations cruciales en lien avec la fertilité, la ménopause ou la périménopause.

Steven Ross Collaboration spéciale

Selon Marina Pavlovic, cofondatrice et présidente-directrice générale d’Eli Health, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une révolution.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Marina Pavlovic, cofondatrice et présidente-directrice générale d’Eli Health, et Thomas Cortina, cofondateur et directeur de la technologie

Au début, il n’était pas certain qu’il soit même faisable de mesurer les hormones en temps réel avec la salive. Nous avons prouvé grâce à nos recherches que c’était possible et nous avons aujourd’hui un test qui fonctionne pour le faire. Marina Pavlovic, cofondatrice et présidente-directrice générale d’Eli Health

L’efficacité du test étant démontrée, l’équipe d’Eli Health travaille maintenant à concevoir sa forme définitive d’utilisation à la maison, ce qui comprend le design et le développement de l’expérience des utilisatrices.

Pour atteindre cet objectif, l’entreprise collabore avec une banque de plus de 600 femmes de partout en Amérique du Nord afin de comprendre leurs besoins, de récolter leurs commentaires et de créer une expérience simple et aussi près que possible de leur réalité.

Signe que le test répond à un besoin criant, ce sont ces femmes elles-mêmes qui ont contacté la compagnie montréalaise pour contribuer à son élaboration : « Plusieurs femmes nous écrivent d’un peu partout pour nous demander comment elles peuvent nous aider. Nous les impliquons donc dans le développement pour nous assurer qu’on répond au besoin des utilisatrices finales, notamment sur le plan du design », partage la cofondatrice.

Ce manque dans le marché est d’ailleurs ce qui pousse l’entreprise à cibler tout d’abord les femmes, explique Marina Pavlovic : « Nous avons commencé par la santé féminine parce que, historiquement, il y a beaucoup moins de solutions qui ont été créées. Autant sur le plan de l’impact que nous pouvons avoir que du marché à percer, c’est énorme. »

Toutefois, la cofondatrice explique qu’Eli Health planche déjà sur des tests ciblant les hommes.

Plusieurs tests que nous avons développés, par exemple le test de cortisone, pourraient s’appliquer aux hommes puisque cette hormone est aussi très importante pour eux. C’est donc dans nos projets d’ouvrir ce marché. Marina Pavlovic, cofondatrice et présidente-directrice générale d’Eli Health

Pour l’heure, la prochaine étape pour le premier test maison est l’approbation par Santé Canada et la Food and Drug Administration, aux États-Unis, qui pourrait arriver au cours des prochains mois. Ce sceau d’approbation n’est pas qu’une simple formalité, mais le faible risque pour la santé posé par le test rendra l’étape charnière plus simple : « Nous sommes en train de finaliser la documentation, les tests et les systèmes de qualité nécessaires. Toutefois, nous sommes dans la classe réglementaire la plus basse, car notre test constitue un faible risque, donc le processus d’approbation est plus léger », explique Marina Pavlovic.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE La prochaine étape pour le premier test maison d'Eli Health est l’approbation par Santé Canada et la Food and Drug Administration, aux États-Unis.

Difficile d’établir une date précise pour la vente libre en pharmacie, mais à partir du moment où les autorités responsables donnent leur feu vert, les phases de manufacture et de distribution vont très vite.

Pour Marina Pavlovic, c’est ce qui rend cette étape aussi excitante : « Après quatre ans de R&D, tout est en train de converger et nous sommes vraiment dans les dernières étapes. »

Une fois son premier test commercialisé, l’entreprise ambitionne d’élargir son offre pour créer de véritables tableaux de bord de santé globale accessibles de la maison ou de son téléphone : « Dans une auto, les indicateurs fournissent l’état général du véhicule, mais pour notre santé, nous n’avons pas cette vue d’ensemble ! Nous voulons changer ce paradigme pour permettre aux gens de gérer leur santé de façon proactive et que ce soit aussi facile que de se brosser les dents. »